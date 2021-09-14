金門觀光產業代表拜會楊鎮浯 表達心聲盼爭取更多紓困

新冠肺炎疫情方興未艾，國內的觀光業都受到嚴重的衝擊，金門縣相關觀光產業公、協會及業者代表昨日聯袂到縣府拜會縣長楊鎮浯，表達觀光產業從業人員的心聲和訴求，希望縣府能針對觀光產業從業人員提供更多紓困措施。

針對設置快篩站部分，楊鎮浯也說，現階段國內出現Delta病例，且有呈現社區感染趨勢，金門醫療量能明顯匱乏，難以抵擋疫情侵襲，近來民眾常以鄰縣快篩防疫措施如何等作為比較，較屬單點式思考，縣府擬定政策須兼顧各面向需求，如以金門只有一家醫院，如一出現感染，金門醫療體系將面臨嚴峻考驗，嚴重時將癱瘓金門基本醫療服務，所以機場快篩至今尚未撤離，但縣府將會視疫情發展狀況滾動檢討快篩措施及必要性，以兼顧地區防疫安全、產業發展及民眾通行便利。

此外，金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信率相關產業代表到府拜會，翁炳信也率先表達業者心聲，並就現階段國內疫情發展、防疫工作、疫苗接種、觀光產業面臨困境與紓困補貼、機場快篩站與航空運能等面向進行交流。

也有與會代表提出諸如紓困課程津貼是否得比照中央規定、飯店業者投入成本較鉅，是否在相關貸款措施上優惠、地方稅的燃料稅是否有比照去年優減等、第一線導遊解說人員的工作保障；同時也有代表反映針對有哪些中央及地方補助措施，業者不清楚及大家對快篩的認識不足，應請縣府能利用機會講清楚等諸多建言。

楊鎮浯表示，今年疫情相較去年更為嚴峻，影響層面更加全面，讓地方產業雪上加霜，他也感同身受，他說，目前仍以紓困政策為優先，並指示觀光處就線上培訓課程津貼額度朝提高至每日1280元研定，並加開第二梯次之可行性，同時放寬資格認定及相關產業報名人數限制，讓第一梯次未參訓者有機會上課，以照顧本縣觀光產業從業人員。

楊鎮浯也說，縣府將跟地區業者一起做好準備，並待疫情和緩時，全力衝刺，振興觀光發展，同時也指示觀光處在做好防疫措施前提下，針對擴大觀光行銷力道、加碼來金旅客獎勵及相關優惠措施、吸引旅客來金消費使用中央五倍券、金酒公司推出消費活動及提供來金旅客高額抽獎等多面向研議刺激國內旅遊方案，振興觀光發展。