高雄明霸克露便道何時通？工務段：中秋節前搶通為目標

高雄明霸克露簡易便道日前遭三波土石流沖刷，導致便道120公尺遭土石掩埋，甲仙工務段今天派出機具進駐趕工，下午又因豪雨中斷；甲仙工務段表示，若流域未再發生土石流，公路總局期盼在中秋節前搶通。

甲仙工務段段長陳正偉表示，今天清晨天氣穩定，工程人員立即駕駛怪手、運砂車等機具，前往明霸克露簡易便道進行施工，同時也將涵管運往周邊預備鋪設。

但今天搶修工程，卻在下午時遇上豪雨，基於安全考量機具緊急撤離，陳正偉說，目前工程進度仍在進行涵管便道與河道的清理工作，預計9月20日搶通，若土石流不再爆發，將以中秋節前搶通為目標。