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高雄明霸克露便道何時通？工務段：中秋節前搶通為目標

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
今天清晨甲仙工務段派出工程人員，進駐明霸克露簡易便道執行搶修工程。圖／甲仙工務段提供
今天清晨甲仙工務段派出工程人員，進駐明霸克露簡易便道執行搶修工程。圖／甲仙工務段提供

高雄明霸克露簡易便道日前遭三波土石流沖刷，導致便道120公尺遭土石掩埋，甲仙工務段今天派出機具進駐趕工，下午又因豪雨中斷；甲仙工務段表示，若流域未再發生土石流，公路總局期盼在中秋節前搶通。

甲仙工務段段長陳正偉表示，今天清晨天氣穩定，工程人員立即駕駛怪手、運砂車等機具，前往明霸克露簡易便道進行施工，同時也將涵管運往周邊預備鋪設。

但今天搶修工程，卻在下午時遇上豪雨，基於安全考量機具緊急撤離，陳正偉說，目前工程進度仍在進行涵管便道與河道的清理工作，預計9月20日搶通，若土石流不再爆發，將以中秋節前搶通為目標。

此外，除明霸克露便道搶修工程，桃源南橫公路100公里處，總長100公尺的梅蘭明隧道，這兩天隧道口遭土石掩埋，待邊坡與危石狀況穩定後，工務段預計明後天執行清除工程。

今天清晨甲仙工務段派出工程人員，進駐明霸克露簡易便道執行搶修工程。圖／甲仙工務段提供
今天清晨甲仙工務段派出工程人員，進駐明霸克露簡易便道執行搶修工程。圖／甲仙工務段提供
今天清晨甲仙工務段派出工程人員，進駐明霸克露簡易便道執行搶修工程。圖／甲仙工務段提供
今天清晨甲仙工務段派出工程人員，進駐明霸克露簡易便道執行搶修工程。圖／甲仙工務段提供

中秋節 土石流 豪雨

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