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高雄總預算曝光 陳其邁：資本支出高於縣市合併後平均值
高雄市府111年度總預算函送市議會審議，歲出1514億、歲入1455億，市府將舉借58.94億。市長陳其邁表示，今年終於把勞健保欠款80.3億還完，實質增加74.23億預算，資本支出比率增加至16.95％，具備嚴守財政紀律、增加資本支出、青年移居與老人安心等三大特色。
今天下午，高雄市長陳其邁在防疫會議後記者會表示，明年度預算編列有三項原則，嚴守財政紀律、建設動起來增加資本支出、增加青年移居和老人安心預算，因嚴守財政紀律，淨舉借預算數是歷年最低。
建設動起來部分，陳其邁說，今年終於把勞健保還款80.3億已經還完，所以預算實質增加74.23億投入市政建設，另方面中央計畫型補助創新高，實質增加34.85億，共補助288.98億。整體來說，資本支出比率增加至16.95％，高於縣市合併後的平均值的16.57％，增加部分主要分配在捷運、輕軌，總共35.93億，增加19.45億。
青年移居與老人社福照顧部分，陳其邁說，他上任後社福預算今年與明年共增加21.84億，所以明年度社福預算125.47億；打造13座運動中心也是他重要的競選承諾，編列1億運發基金，另與中央合力打造8800戶社會住宅，解決年輕朋友居住問題。
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