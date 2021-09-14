高雄總預算曝光 陳其邁：資本支出高於縣市合併後平均值

高雄市府111年度總預算函送市議會審議，歲出1514億、歲入1455億，市府將舉借58.94億。市長陳其邁表示，今年終於把勞健保欠款80.3億還完，實質增加74.23億預算，資本支出比率增加至16.95％，具備嚴守財政紀律、增加資本支出、青年移居與老人安心等三大特色。

今天下午，高雄市長陳其邁在防疫會議後記者會表示，明年度預算編列有三項原則，嚴守財政紀律、建設動起來增加資本支出、增加青年移居和老人安心預算，因嚴守財政紀律，淨舉借預算數是歷年最低。

建設動起來部分，陳其邁說，今年終於把勞健保還款80.3億已經還完，所以預算實質增加74.23億投入市政建設，另方面中央計畫型補助創新高，實質增加34.85億，共補助288.98億。整體來說，資本支出比率增加至16.95％，高於縣市合併後的平均值的16.57％，增加部分主要分配在捷運、輕軌，總共35.93億，增加19.45億。