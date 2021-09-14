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金門再獲配8600劑AZ疫苗 預計15日開打

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門今天又獲配8600劑AZ疫苗，今日已到貨，將於9月15日至23日開始施打。記者蔡家蓁／攝影
金門今天又獲配8600劑AZ疫苗，今日已到貨，將於9月15日至23日開始施打。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天表示，因應「COVID-19公費疫苗預約平台」第八期預約民眾及第1劑AZ疫苗接種滿10週者，金門獲配8600劑AZ疫苗，今日已到貨，於9月15日至23日開始施打。

金門縣衛生局表示，此次施打的對象，是依中央流行疫情指揮中心於9月6日公布第八期AZ疫苗預約說明，共有兩類，第一類對象為9月10日(含)前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，接種第二劑；第二類對象為7月19日(含)前已意願登記選擇AZ疫苗之滿18歲至22歲民眾接種第一劑。

縣府也提到，前述對象已於9月10日至9月12日預約，第八期符合對象有2911人，至9月12日平台截止時間，有2368人完成預約接種成功，由部立金門醫院及各鄉鎮衛生所於9月15日至23日施打。

金門縣衛生局說明，鄉親在今年7月2日(含)前已接種一劑，且間隔10週以上者，雖未於預約平台預約，仍可逕向14家合約院所預約接種。視上述對象接種情形，滾動式檢討本縣疫苗能量後，屆時將提供18歲以上尚未接種第一劑疫苗者施打。

為加速疫苗接種速度，民眾盡快獲得保護力，金門又多2家合約院所提供接種服務，達到14家包含金門醫院、五鄉鎮衛生所、傅仰賢診所、陳水湖診所、吾家診所、禾心診所、三大診所、健康診所、安仁診所及台大中心診所。

衛生局也說，AZ疫苗屬多劑型疫苗，1瓶可接種10至11人，為使疫苗有效利用，避免浪費，及避免群聚，所有合約院所皆採「預約制」利用電話掛號，部立金門醫院則請多利用網路掛號預約。

金門獲配8600劑AZ疫苗，將於9月15日至23日開始施打。記者蔡家蓁／攝影
金門獲配8600劑AZ疫苗，將於9月15日至23日開始施打。記者蔡家蓁／攝影

AZ疫苗 金門 衛生局

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