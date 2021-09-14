中秋節禮盒銷售量上升 高雄身障團體鬆口氣

中秋節將至，高雄市有24家身障團體推出秋節禮盒，高雄市府也協助行銷。原擔心銷量會受COVID-19疫情衝擊減少，但透過網路行銷及疫情趨緩後銷量上升，讓身障團體鬆了口氣。

高雄市社會局表示，高雄市共有24家身障團體、推出多達100項中秋節禮盒，4月起就開始推廣銷售，市府今年更成立「礙優網」，透過網路行銷及宅配等方式，協助身障團體銷售。

社會局表示，原本擔心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊銷量，但網路行銷、宅配方式奏效，加上老客戶支持，銷售成績不俗，有多家身障團體甚至訂單已滿。

喜憨兒基金會表示，受疫情影響，去年到今年喜憨兒咖啡門市營收只剩3、4成，本來擔心禮盒銷售不佳，但疫情趨緩後，銷量有回升，今年中秋業績沒比去年少，現在僅剩門市有部分現貨可選購。

喜憨兒基金會提到，144名照顧型身障者、25名庇護型身障者，均已施打完疫苗，日前「喜歡你咖啡鳳山庇護商店」的憨兒帶著親手做的咖啡和月餅到高雄大型疫苗接種站，感謝醫護人員辛勞。

喜憨兒基金會說，庇護商店企劃「喜歡你暖心相挺送咖啡」活動，邀民眾響應消費滿額送咖啡及感謝卡給醫護人員。1.5個月時間共募集800杯咖啡及感謝卡，已陸續由憨兒們代為送給防疫相關單位。