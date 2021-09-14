澎湖推秋冬小旅行活動 邀遊客體驗海味美食

澎湖縣政府今天宣布10月1日起至12月31日推出「戀戀海味澎湖美食假期」系列活動，邀遊客秋冬到澎湖小旅行，並品嚐傳統在地特色的美食，如石鮔燉排骨、辣炒魚干和滷鯖魚等。

「2021戀戀海味澎湖美食假期」活動，今天由澎湖縣長賴峰偉、觀光局澎湖國家風景區副處長洪志光與旅遊處長陳美齡等人共同宣布，歡迎遊客在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後的秋冬季到澎湖小旅行，品嚐在地傳統美食菜餚，同步並發表「黑石的故鄉」影片，介紹玄武岩對於澎湖人在食衣住行的影響。

縣府旅遊處表示，今年「戀戀海味澎湖美食假期」系列活動，將推出澎湖故事菜美食小旅行、菊島好食光美食護照、海鮮一條街行銷、美食產業輔導等主題活動。

其中，「澎湖故事菜美食小旅行」結合湖西南寮、湖東與龍門等農村社區，推出冬至餐桌、料理廚房與夕陽晚宴等，提供在地傳統的花生炒高麗菜、石鮔燉排骨、辣炒魚干、滷鯖魚等傳統古早味美食，供遊客細細品味。

縣府旅遊處表示，「戀戀海味澎湖美食假期」活動期間，除可參加海鮮一條街行銷的一元競標外，遊客還可利用好食光美食護照，只要集滿合作店家其中3家，就可參加抽獎，獎品非常豐富。