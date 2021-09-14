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遊具、遊戲沒有年齡限制 鹽埔共融遊戲場顛覆傳統

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東鹽埔社福館共融遊戲場今天啟用，全齡鞦韆、兒童電動車、2層樓高的溜滑梯和室內攀爬、彩繪、積木室，親子直呼它顛覆既有遊戲場印象，是夢想中的免費遊樂園。圖／民眾提供
屏東鹽埔社福館共融遊戲場今天啟用，全齡鞦韆、兒童電動車、2層樓高的溜滑梯和室內攀爬、彩繪、積木室，親子直呼它顛覆既有遊戲場印象，是夢想中的免費遊樂園。圖／民眾提供

屏東縣政府近年導入不分你我、共同享樂的共融遊戲場，繼屏東市和平共融遊戲場等6處戶外場域後，發想將全齡多元遊具植入鹽埔社福館內，讓老中青三代不受天候影響，都能在館室內自在安全地學習玩耍；歷時2年籌備的鹽埔社福館共融遊戲場今天啟用，全齡鞦韆、兒童電動車、2層樓高的溜滑梯和室內攀爬、彩繪、積木室，親子直呼它顛覆傳統印象，是夢想中的免費親子同樂遊樂園。

縣長潘孟安說，建立友善育兒空間、支持家庭生養，打造一鄉鎮一遊戲場及分區成立社福中心，是他的施政願景，鹽埔多功能社福館融入共融遊戲場，是繼和平共融遊戲場、永大共融遊戲場、勝利遊戲場、縣民公園遊戲場、麟洛遊戲場及九如共融遊戲場後第7處遊戲場，前6座都在戶外，鹽埔共融遊戲場則在館室內，且有貼心老少和身障者的無障礙設計。

縣府社會處長劉美淑說，豎埔社福館是運用舊鹽埔鄉老人文康活動中心改造，座落鹽埔行政區，與鄰近鄉立托兒所、衛生所、消防局及警局構築鹽埔及鄰近鄉鎮高樹鄉、里港鄉、九如鄉、三地門鄉、霧台鄉的服務網絡，縣府爭取前瞻計畫1100萬元及公彩盈餘基金3900萬餘元，改造為全齡多功能生活空間，也是全國首座融合於館室中的共融遊戲場，三代都能在館室內遊玩。

她說，鹽埔共融遊戲場室外是多元遊戲場，室內專家規畫的不同特色遊戲空間，攀爬室以浩瀚宇宙為設計主軸，搭配大型編織攀爬網，可訓練孩子挑戰力、肌耐力和肢體協調；彩繪室有可重複使用的環保畫板、透明壓克力板、可水洗鏡面及繪畫層板，提供無毒顏料彩色筆、蠟筆、水彩；積木室的樂高大小積木，讓孩子透過大小肌肉協調及邏輯拼砌的展現呈現創意，後續還有創意課程，也營造親子協力的互動機會；防疫期間有實聯制和分流管制。

「它是我夢想中的親子共融遊樂園！」65歲的吳阿嬤說，鹽埔社福館1樓還設有日間照顧中心及屏北社區照顧服務支援中心，運用多功能教室建立銀髮俱樂部體建服務資源，替銀髮族安排專業教練及多元運動課程，帶3歲孫子來，驚訝發現很多遊戲可以一起玩。

屏東鹽埔社福館共融遊戲場今天啟用，全齡鞦韆、兒童電動車、2層樓高的溜滑梯和室內攀爬、彩繪、積木室，親子直呼它顛覆既有遊戲場印象，是夢想中的免費遊樂園。圖／民眾提供
屏東鹽埔社福館共融遊戲場今天啟用，全齡鞦韆、兒童電動車、2層樓高的溜滑梯和室內攀爬、彩繪、積木室，親子直呼它顛覆既有遊戲場印象，是夢想中的免費遊樂園。圖／民眾提供

親子 屏東縣政府

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