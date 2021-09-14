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高市再爆社工員薪水被「回捐」黃捷：要建立退場機制

聯合報 / 記者徐白櫻徐如宜／高雄即時報導
黃捷質詢高雄市勞工局及衛生局有關社工薪資回捐。圖／截自黃捷臉書
黃捷質詢高雄市勞工局及衛生局有關社工薪資回捐。圖／截自黃捷臉書

高雄市再傳社工薪資遭機構「回捐案」。高市議員黃捷今天指出，一家長照機構傳出私吞社工員部分薪水，甚至拿員工印章偽造文書詐領政府補助經費，十名員工受害，市府應建立嚴格的懲處條款與完善退場機制，不該讓違法機構「船過水無痕」。市府衛生局、勞工局表示，已撤銷被控機構的一處服務據點，未來會從嚴審查；若違法事實明確，可依勞基法各裁處2萬至100萬元。

市議員黃捷在臉書發文表示，接獲高雄市社會工作人員職業工會陳情，安加長照機構疑似私吞員工薪資，原本月領3萬3的社工只領2萬7，受害者近十人。黃捷說，除薪資回捐、勞健保低薪高報，該機構甚至涉嫌謊報計畫人力，拿員工印章偽造文書，A服務點卻聘用B員，詐領政府補助經費，社工被嚴重剝削已違背社福精神，何況機構承接政府計畫，怎能帶頭欺壓社工。

黃捷批評，市府應針對「C級巷弄長照站契約書執行人員聘用事宜」建立更嚴格的懲處條款與完善的退場機制，而不是讓違法機構退還員工薪資後就「船過水無痕」，日後仍有機會承接政府業務。

高雄市衛生局長黃志中表示，經查受到影響的有6名社工與4名居服員，已要求長照機構上個月返還薪資，並將其中一個服務據點撤消，長輩們則安排到其他服務據點活動，此家機構未來申辦事項會從嚴審查。

勞工局指出，入場檢查發現，涉及違反工資未直接全額給付、未於約定發薪日依約定工資給付勞工部分，將依法定程序通知事業單位陳述意見，若違法事實明確，可依勞基法各裁處2萬至100萬元。

高市議員黃捷接獲工會陳情，高市一家長照機構苛扣社工員與居服員薪資。圖／取自黃捷臉書
高市議員黃捷接獲工會陳情，高市一家長照機構苛扣社工員與居服員薪資。圖／取自黃捷臉書

社工 薪資 黃捷

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