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高雄桃源梅蘭明隧道上方崩坍 入口遭掩埋土石不斷掉落
受盧碧、璨樹颱風相繼襲台，月前高雄桃源區明霸克陸橋造成山上三里居民受困，昨天與今天梅山、拉芙蘭往返復興里唯一道路，南橫公路100公里處梅蘭明隧道遭大面積土石掩埋，導致雙向無法通行，由於目前仍有土石持續崩落，警方已通知里長向居民宣導暫勿前往該處，並由工務段派遣機具到現場待命。
高雄桃源南橫公路100公里梅蘭明隧道，因颱風於前天預警性封閉，昨天發生土石滑落，雖無法通行，但仍可清楚看見隧道入口，今天清晨大量落石、泥沙滑落將隧道口完全覆蓋，從上午至今，仍有零星落石滑落。
所幸，該路段持續封閉，當時皆無人通行，才未造成任何傷亡；六龜警分局拉芙蘭派出所，也派員到該處 擺設交通錐及拉上封鎖線警示，目前甲仙工務段已派員及小型機具在現場待命，持續觀察落石情形。
由於明霸克露橋簡易便道仍再清里當中，梅山、拉芙蘭、復興里暫無聯外道路可通行，如今梅蘭明隧道入口遭土石掩埋，又讓梅山、拉芙蘭往返復興的唯一道路中斷，讓復興里雙邊連外道路受阻，成為三里中的孤島。
為確保安全，警方透過三里里長通知梅山、拉芙蘭以及另一端的復興里居民，暫勿前往該路段。
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