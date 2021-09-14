墾丁後壁湖海產街頻跳電 台電揪出原因終結惡夢

疫情降至二級後，出遊人潮增加，屏東墾丁高人氣的後壁湖海產街，最近每到用餐高峰時段，頻頻發生跳電，冷氣機無法作動，天氣炎熱，不僅影響遊客入店消費意願，生鮮保存也出現問題，店家苦不堪言；台電派員檢査，發現肇因於海產街大樓自備線路開關故障跳脫引發，無關台電供電， 揪出跳電原因後進行改善，終結困擾海產街店家多日的停電夢魘。

為解決後壁湖海產街店家所受的停電之苦，台電屏東區營業處維護經理郭宏洋帶同節能技術服務(ESCO)與內線檢驗專業團隊，13日會同縣府農業局海洋所及電器承裝業者，針對海產街自備線路及開關設備做全面點檢，發現海產街用電所屬分路開關有損壞現象，隨即請承裝業者更新。