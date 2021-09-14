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墾丁後壁湖海產街頻跳電 台電揪出原因終結惡夢

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
台電屏東區營業處維護經理郭宏洋帶同節能技術服務與內線檢驗專業團隊，針對後壁湖海產街自備線路及開關設備做全面點檢，發現海產街用電所屬分路開關有損壞現象，請承裝業者更新後解決停電困擾。 圖／台電提供
台電屏東區營業處維護經理郭宏洋帶同節能技術服務與內線檢驗專業團隊，針對後壁湖海產街自備線路及開關設備做全面點檢，發現海產街用電所屬分路開關有損壞現象，請承裝業者更新後解決停電困擾。 圖／台電提供

疫情降至二級後，出遊人潮增加，屏東墾丁高人氣的後壁湖海產街，最近每到用餐高峰時段，頻頻發生跳電，冷氣機無法作動，天氣炎熱，不僅影響遊客入店消費意願，生鮮保存也出現問題，店家苦不堪言；台電派員檢査，發現肇因於海產街大樓自備線路開關故障跳脫引發，無關台電供電， 揪出跳電原因後進行改善，終結困擾海產街店家多日的停電夢魘。

為解決後壁湖海產街店家所受的停電之苦，台電屏東區營業處維護經理郭宏洋帶同節能技術服務(ESCO)與內線檢驗專業團隊，13日會同縣府農業局海洋所及電器承裝業者，針對海產街自備線路及開關設備做全面點檢，發現海產街用電所屬分路開關有損壞現象，隨即請承裝業者更新。

台電服務團隊還發現，疫情降級後後壁湖海產街店家陸續進駐，使用電器具及用電量隨之增加，建議店家進行負載分割、增加供電迴路及導線線徑換大，並適時向台電申請增設契約容量，避免超約用電，以維護供電安全並可減少電費支出。

台電屏東區營業處維護經理郭宏洋帶同節能技術服務與內線檢驗專業團隊，針對後壁湖海產街自備線路及開關設備做全面點檢，發現海產街用電所屬分路開關有損壞現象，隨即請承裝業者更新。 圖／台電提供
台電屏東區營業處維護經理郭宏洋帶同節能技術服務與內線檢驗專業團隊，針對後壁湖海產街自備線路及開關設備做全面點檢，發現海產街用電所屬分路開關有損壞現象，隨即請承裝業者更新。 圖／台電提供

台電 屏東 疫情

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