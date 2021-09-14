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高市舉借創新低 盼統籌分配款調高人口、面積比

中央社 / 高雄14日電

高市府今天公布111年度總預算，歲入出差短淨舉借創新低。高雄市財政局長陳勇勝提到，若新竹升格直轄市，相信中央會調整分配比例，高雄市盼調高人口、面積分配占比。

新竹市長林智堅日前提出「大新竹」縣市合併議題，指新竹縣市創稅達新台幣1920億元，統籌分配款卻不到百億元，盼合併後能升格直轄市成為第七都。

若六都變七都，將涉統籌分配稅款分配問題。陳勇勝接受中央社記者採訪表示，若增加一個直轄市，也代表會減少一個非直轄市，統籌分配稅款重點在比例如何分配，相信中央會適當調整，不會維持不變。

目前統籌分配稅款是依照直轄市的營業額50%、土地面積及人口數各20%、財政能力10%計算分配，陳勇勝說，高雄市希望人口和面積分配比例能提升至30%。

高市府今天公布111年度總預算，在嚴格控管淨舉借數原則下，歲入編列1455.98億元，歲出編列1514.92億元，歲入出差短淨舉借58.94億元，較110年度再減少3.15億元，已連續11年下降，再創新低。

高市府111年度總預算，經市政會議通過，9月8日函送市議會審議。市府表示，111年度總預算資本門編列256.85億元，占歲出預算比例16.95%，較去年度增加6.1億元，顯示市府在堅持財政穩健同時，也兼顧市政建設需求。

高市府111年度增加社福、捷運、城鄉建設、運動、警消設備及辦公環境等預算，包括將新增23處公托據點，投入1億元啟動運動發展基金，盤點設置13座運動中心，加速興建社會住宅，捷運紅線延伸、黃線通過環評。

新竹 高雄市 捷運

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