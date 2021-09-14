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勞動部長許銘春探視國際技能賽國手 做西點祝登頂奪牌

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
勞動部長許銘春（左）今天南下為國手加油打氣，期勉國際賽為台灣爭光。圖／雲嘉南分署提供
勞動部長許銘春（左）今天南下為國手加油打氣，期勉國際賽為台灣爭光。圖／雲嘉南分署提供

勞動部長許銘春今天南下為國手們鼓勵及加油打氣，致贈國手會旗及小禮物，並在會旗上逐筆寫上「絕對的專注、絕對的信心」，希望藉由會旗傳遞能量，給國手們信心挺進國際賽事；阿春部長勉勵國手們保持平常心沉著應戰，勞動部會當各位最強的後盾，並強調每位國手都是台灣的技職之光。

參訪中阿春部長也捲起衣袖撩下去，在西點國手李筑媗協助下手作泡芙西點，部長拿著親手作的甜點聖多諾黑塔，期許國手們能像甜點造型逐步登塔，明年都能站上國際的頒獎舞台！

許銘春部長與勞動力發展署林宏德副署長、技能檢定中心及國手培訓中心等人，前往中鋼焊材廠股份有限公司、台南高工及勞動力發展署雲嘉南分署鼓勵國手，也感謝裁判長及指導老師，讓國手們能全力以赴備戰明年的國際賽事。

包含銲接職類江祐安、冷作職類黃政維、建築舖面職類陳泰源、家具木工職類林世軒與蔡一貫、粉刷技術與乾牆系統職類陳冠宇、電氣裝配職類蕭聖儒及西點製作職類李筑媗等國手向部長展示作品。

建築舖面國手陳泰源提到成為國手的心路歷程，他因緣際會在同學邀請下參加技能競賽選手培訓，首次參賽就晉級第49屆全國技能競賽，卻在比賽過程中看錯圖示以致奪牌無望，但他不氣餒地說：「既然決定要參加比賽，就一定要盡力做到最好」，第50屆全國技能競賽捲土重來，終於在競賽中搶下銀牌並取得國手資格。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，第46屆國際技能競賽及第10屆國際展能節職業技能競賽，將在明年分別於中國上海及俄羅斯莫斯科舉辦，台灣將各推派52個職類、58名國手及27個職類、28名國手出賽，部長特別南下為國手們加油打氣，期許明年的兩場國際賽事能再創佳績。

勞動部長許銘春（左）今天南下為國手加油打氣，期勉國際賽為台灣爭光。圖／雲嘉南分署提供
勞動部長許銘春（左）今天南下為國手加油打氣，期勉國際賽為台灣爭光。圖／雲嘉南分署提供
勞動部長許銘春（左）今天南下為國手加油打氣，期勉國際賽為台灣爭光。圖／雲嘉南分署提供
勞動部長許銘春（左）今天南下為國手加油打氣，期勉國際賽為台灣爭光。圖／雲嘉南分署提供
勞動部長許銘春（左5）今天南下為國手加油打氣，期勉國際賽為台灣爭光。圖／雲嘉南分署提供
勞動部長許銘春（左5）今天南下為國手加油打氣，期勉國際賽為台灣爭光。圖／雲嘉南分署提供

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