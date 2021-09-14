離岸風機機艙組裝廠啟動 台灣離岸風電邁向國產化

西門子歌美颯離岸風力再生能源股份有限公司在台中港設置的機艙組裝廠，今天台中港辦理開幕典禮，是台中港離岸風電國產化區進駐業者第一家開廠的業者，西門子歌美颯2019年開始在台中港離岸風電國產化專區興建機艙組裝廠，今年8月開始正式投入生產，成功組裝台灣第一座在地機艙，成為歐洲以外地區，唯一的離岸風機機艙組裝廠，機艙組裝廠今天開幕，台灣離岸風電產業國產化邁入新的里程碑。

西門子歌美颯公司2019年8月在台中港承租3公頃土地，隔年1月開工興建廠房，歷經台中市政府都市審議規範調整政策變化及全球新冠肺炎疫情得爆發與蔓延挑戰下，2年內完成廠房興建。

台灣港務公司董事長李賢義今天表示，離岸風電政策為台灣綠能發展重要政策之一，台灣除頃力推動離岸風電各項政策，並努力離岸風電風機組件國產化這項能源轉型重要的政策目標；西門子公司為離岸風電風機國產化打頭陣，也是最早面臨港區內各項基礎設施檢驗及適應各種新管理規則的企業，港務公司一直與西門子公司密切合作共同面對各項挑戰，雙方並肩作戰共同為風電產業努力。

台中港務分公司總經理盧展猷對西門子公司在台中港逐步擴廠的決定表示感謝，他說除目前廠房區域，已擴增1.5公頃廠區因應未來出貨需求，未來也期待西門子公司在擴建規模與發展之際，仍能選擇在台中港開枝散葉，台中港作為西門子公司離岸風機重要的生產地與出口港。

西門子歌美颯公司表示，這是台灣首座離岸風機機艙組裝廠宣布正式啟動，在台組裝風機的心臟，帶領台灣躍身未來亞太離岸風電人才輪出中心，西門子歌美颯今年8月已順利組裝台灣第一顆離岸風機的機種，2019年因獲得沃旭能源0M大彰化東南及西南第一階段離岸風場的訂單，加速了機艙組裝廠的設立。