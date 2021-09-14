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中秋節高雄預估車多 市府籲減少不必要移動

中央社 / 高雄14日電

中秋連假4天，高雄市交通局今天表示，預估將有返鄉過節及旅遊車潮，預測中正路、九如路等將明顯車多，景點以19、20日車流量最高，旅行時間將較一般假日增加10％到15％。

交通局表示，近期因學校開學及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3級警戒解除，高雄市區交通量逐漸增多。開學後平日晨、昏峰時段，市區幹道上高速公路匝道車流量大，預計中秋節連假高雄市區幹道、景點也將有車多情形。

今年中秋節連假為18日至21日共計4天，交通局呼籲市民連假出遊避開尖峰時段及路段，也減少不必要的跨區移動，做好防疫措施。

交通局預測，連假期間18、19日高雄會出現返鄉車潮，而旅遊車流高峰則在19、20日，因此，幹道部分預計19日總流量最高，以中正路、九如路雙向及大中路西向車多情形為明顯，流量預測較一般假日增加約20％。

高雄景點周邊預計流量較一般假日增加10％到20％，預估旅行時間約較一般假日增加10％到15％。

在熱門景點方面，交通局預估，西子灣、駁二、旗津及旗山、美濃地區下午到傍晚車流較多；佛陀紀念館則以上午10時及下午4時起各有一波明顯車潮。購物中心方面，巨蛋、夢時代及義享天地等每日下午3時至7時人、車最密集。

交通局並提醒，高雄市7月上線「高雄旅遊人潮警示系統」，可查詢蓮池潭、駁二特區、愛河、旗津、金獅湖、月世界、觀音山等景區即時人流，若紅燈警示代表景區容留人數即將過量，現場將進行管制，應避免前往。

連假 中秋節 高雄市

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