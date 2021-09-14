一家子情誼！甲仙工務段凝聚力強「小蔡英文」用愛料理

公路總局甲仙工務段同仁大多離鄉背井工作，有一半同仁住宿，晚餐同桌共食，出納黃子寧也是大廚，每天用自己時間為同事做晚餐，也凝聚情感。

27歲黃子寧是高雄鳳山人，108年5月考取公務員分發到甲仙工務段，通常半個月回家一趟，平時住工務段宿舍。甲仙工務段30名同仁約一半住宿，對烹飪有興趣的黃子寧，自願幫同事做晚餐，搭夥同事一起分擔食材費，每周一至周五供應晚餐，共餐者月繳約850元。

黃子寧在單位工作是出納，她下午5點忙完手邊工作後，就進廚房洗米、洗菜，通常煮3菜1湯，以家常菜色為主，被同事稱為「甲仙大飯店」，有時會加碼做奶酪、麵包等點心。晚餐飯後，共餐同事透過抽牌、猜拳、小遊戲等方式決定當天洗碗者，相當有趣。

「同事相處像一家人，會捨不得離開！」黃子寧之前考取普考，分發到某縣市教育處，報到第一天就決定回頭，請甲仙工務段同仁協助她撤回離職書，放棄升職及加薪約5千元待遇，她說，精神愉快更重要，和同事好感情不是金錢買得到的。

甲仙工務段辦公室全天候有人駐守，設在段長室內的值勤室，24小時有人監看水情資訊，掌握路段是否有落石等防災情報。甲仙工務段長陳正偉說，同仁朝夕相處，建立情同家人革命情感，這也是山區工務段的美好傳統。