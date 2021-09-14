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土石落不停！梅蘭明隧道中斷 高雄桃源復興里雙邊受阻

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄桃源南橫公路100公里處梅蘭明隧道傳大量落石，甲仙工務段考量安全，拉大兩端管制口，才未造成傷亡。圖／甲仙工務段提供
高雄桃源南橫公路100公里處梅蘭明隧道傳大量落石，甲仙工務段考量安全，拉大兩端管制口，才未造成傷亡。圖／甲仙工務段提供

高雄桃源南橫公路100公里處梅蘭明隧道，昨天與今天兩度邊坡落石，導致隧道口完全被土石掩埋，形成明霸克陸橋遭沖垮後，山上居民兩二度聯外道路受阻，山上三里暫時無法下山，目前梅山、拉芙蘭往返復興里唯一道路也中斷，導致復興里雙邊受困，也暫時無法到山上唯一的加油站加油；所幸，兩度崩落都未造成傷亡，今天明隧道無法通行，待工務段評估邊坡與危石狀況後，預計明天著手整修。

梅蘭明隧道今天上午湧現落實時，不少落石、泥沙滑落已把隧道口覆蓋，完全看不見入口，邊坡上仍持續有小落石滑落。由於這次璨樹颱風過境山區並沒有發生豪雨，當地居民也說，這幾天山區幾乎沒有下雨，多數時候，天氣非常晴朗，很難想像土石會崩落的那麼嚴重。

有居民則認為，這次土石滑落可能受先前盧碧、璨樹颱風影響，還有近期地震影響才會導致土石鬆動，剛好在這兩天山上土石被觸發，才會落石掉不停。

桃源代表杜司偉說，明霸克露橋遭沖垮，讓梅山、拉芙蘭、復興里連外道路受阻，梅蘭明隧道入口遭土石掩埋，又讓梅山、拉芙蘭往返復興的唯一道路中斷，等於復興里成為三里中的孤島。

杜司偉還說，雖然三個里居民物資都有準備充足，各里內也都有雜貨店，唯一的加油站設在拉芙蘭里，等於復興里的居民的汽機車暫時無法加油。

甲仙工務段陳正偉說，梅蘭明隧道昨天發生落石時，已派員進入隧道口觀察，結構上大致完好，未有損傷，有鑑於隧道邊坡土石滑落，便在隧道口兩端的管制口距離拉長，因此，兩度土石滑落都未造成任何傷亡。

陳正偉說，該路段仍持續有零星土石滑落，依慣例邊坡土石滑落至少要等一天以上，了解邊坡與危石狀況後，最快明天才能著手清除工程；他坦言，雖然清理工程簡單，但邊坡整治將是後續最艱難的工程，也需經常派人到該路段戒護，另外已經爭取經費做明隧道延長工程。

南橫公路100公里處梅蘭明隧道今天清晨突然出現大量落石，隧道入口完全遭掩埋，邊坡土石泥砂仍持續滑落。記者陳弘逸／翻攝
南橫公路100公里處梅蘭明隧道今天清晨突然出現大量落石，隧道入口完全遭掩埋，邊坡土石泥砂仍持續滑落。記者陳弘逸／翻攝
南橫公路100公里處梅蘭明隧道雖然遭土石覆蓋，但目前初估結構體未受影響。記者陳弘逸／翻攝
南橫公路100公里處梅蘭明隧道雖然遭土石覆蓋，但目前初估結構體未受影響。記者陳弘逸／翻攝
南橫公路梅蘭明隧道是在桃源區拉芙蘭、復興里之間必經之路，當地是易落石路段。本報資料照
南橫公路梅蘭明隧道是在桃源區拉芙蘭、復興里之間必經之路，當地是易落石路段。本報資料照
南橫公路100公里處梅蘭明隧道今天清晨突然出現大量落石，隧道入口完全遭掩埋，邊坡土石泥砂仍持續滑落。記者陳弘逸／翻攝
南橫公路100公里處梅蘭明隧道今天清晨突然出現大量落石，隧道入口完全遭掩埋，邊坡土石泥砂仍持續滑落。記者陳弘逸／翻攝

落石 璨樹颱風 加油站

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