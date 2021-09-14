土石落不停！梅蘭明隧道中斷 高雄桃源復興里雙邊受阻

高雄桃源南橫公路100公里處梅蘭明隧道，昨天與今天兩度邊坡落石，導致隧道口完全被土石掩埋，形成明霸克陸橋遭沖垮後，山上居民兩二度聯外道路受阻，山上三里暫時無法下山，目前梅山、拉芙蘭往返復興里唯一道路也中斷，導致復興里雙邊受困，也暫時無法到山上唯一的加油站加油；所幸，兩度崩落都未造成傷亡，今天明隧道無法通行，待工務段評估邊坡與危石狀況後，預計明天著手整修。

梅蘭明隧道今天上午湧現落實時，不少落石、泥沙滑落已把隧道口覆蓋，完全看不見入口，邊坡上仍持續有小落石滑落。由於這次璨樹颱風過境山區並沒有發生豪雨，當地居民也說，這幾天山區幾乎沒有下雨，多數時候，天氣非常晴朗，很難想像土石會崩落的那麼嚴重。

有居民則認為，這次土石滑落可能受先前盧碧、璨樹颱風影響，還有近期地震影響才會導致土石鬆動，剛好在這兩天山上土石被觸發，才會落石掉不停。

桃源代表杜司偉說，明霸克露橋遭沖垮，讓梅山、拉芙蘭、復興里連外道路受阻，梅蘭明隧道入口遭土石掩埋，又讓梅山、拉芙蘭往返復興的唯一道路中斷，等於復興里成為三里中的孤島。

杜司偉還說，雖然三個里居民物資都有準備充足，各里內也都有雜貨店，唯一的加油站設在拉芙蘭里，等於復興里的居民的汽機車暫時無法加油。

甲仙工務段陳正偉說，梅蘭明隧道昨天發生落石時，已派員進入隧道口觀察，結構上大致完好，未有損傷，有鑑於隧道邊坡土石滑落，便在隧道口兩端的管制口距離拉長，因此，兩度土石滑落都未造成任何傷亡。