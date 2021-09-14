南橫梅蘭明隧道口遭土石掩埋 復興往返拉芙蘭道路受阻

高雄山區疑似因近日豪雨，加上地震土石鬆動，基於安全考量，甲仙工務段昨天對位於南橫公路100公里處梅蘭明隧道實施預警性封閉，豈料，先是昨天下午邊坡突然出現大量落石，原定工程人員今晨前往搶修，卻又再度發生土石崩落，入口處幾乎已被掩埋，目前暫無傳出傷亡，但復興往返拉芙蘭與梅山的道路中斷，仍持續封閉。

明霸克露橋月前遭沖垮，導致桃源梅山、拉芙蘭、復興里一度受困，便道搶通後，生活陸續恢復，先前因璨樹颱風過境，甲仙工務段考量通行安全，育景行封閉便道，以及有落石風險的路段。

然而，9月12日下午，先是明霸克露橋簡易便道遭三波土石流沖刷遭掩埋120公尺，暫無法通行；昨天又有落石於南橫公路100公里處梅蘭明隧道滑落，雖隧道結構尚未受影響，但也無法通行。