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老闆卡緊來！企業續僱用65歲員工補助申請只到10月底

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
事業單位111年續僱高齡員工補助申請至10月底。圖／高雄市勞工局提供
事業單位111年續僱高齡員工補助申請至10月底。圖／高雄市勞工局提供

為鼓勵企業繼續僱用超過65歲高齡在職勞工，勞動部已公告「繼續僱用高齡者補助計畫」。高雄市勞工局提醒企業老闆10月底前趕快來申請，如有在職員工於111年滿65歲，也就是即46年1月1日至12月31日出生，且預定於其屆滿65歲後繼續留用，並符合相關僱用條件的規定者，即可檢附申請書，向高雄市各就業服務站送件申請，最長可領取18個月補助，最高可領到25萬8千元。

勞工局指出，依「繼續僱用高齡者補助計畫」的規定，若雇主持續僱用屆退年齡的員工達30%，例如公司於明年度滿65歲員工有3人，公司預定繼續留用1人，該名員工雖可屆齡退休，但也有意願延後退休留任公司，則公司預定留用比率達33%，已超過30%，且繼續僱用期間不低於原領薪資，公司即可申請補助。前6個月補助每人每月1萬3千元（部份工時每小時70元），第7至18個月更提高補助至1萬5千元（部份工時每小時80元），最長可領取18個月補助，最高可領到25萬8千元。

勞工局表示，為協助中高齡及高齡者就業，也積極推動職務再設計服務，透過提供工作輔具與改善設備機具，打造安全舒適的工作環境，幫助中高齡及高齡就業者排除就業障礙，計畫內容可洽鳳山就業服務站及岡山就業服務站。

為進一步提供高年級求職者更優質的就業服務，勞工局近期內將成立「高雄市銀髮人才服務據點」。勞工局訓就中心於10月19日、29日，辦理2場「銀髮人力企業大補帖」座談會，幫助事業單位了解中高齡及高齡者人力運用及相關就業政策，事業單位報名資訊可洽07-7330823分機410。

事業單位111年續僱高齡員工補助申請至10月底。圖／高雄市勞工局提供
事業單位111年續僱高齡員工補助申請至10月底。圖／高雄市勞工局提供

勞工局 高雄市

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