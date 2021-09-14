佳冬戰備道明操演戰機起降 今封路一點異物都不能有

漢光37號演習實兵演練昨天展開，15日將在屏東佳冬戰備道實施4型戰機起降操演是重頭戲，為配合空軍第6混合聯隊軍演機具進場和跑道潔淨的安全需求，公路總局今天上午8時起封閉429公里+300公尺（佳冬鄉昌隆路口）至433公里+300公尺（枋寮鄉永翔路口）約4公里路段，明天上午10時恢復，封路28小時期間請民眾改走替代道，起降時間在上午6時至7時間。

屏東佳冬戰備道是台灣最南端，唯一的省道戰備跑道，2011年首次測試戰機起降，因大雨路面溼滑、能見度不佳，空車安全考量下改低空掠過；今年佳冬戰備道起降參演的戰機，包括F-16V、IDF、幻象2000-5與E-2K空中預警機4架，周邊空域有一架空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機警戒，明天上午如果天候正常，將是戰機首度降落，軍事迷不會錯過。

空軍連日在屏東空軍基地進行預演，本月1日預演時1架F-16V雙座型戰機在降落時衝出跑道，機頭甚至插進土中，空軍調查認為事故原因屬人為，當日的前座飛行員停飛1個月，9月8日完成最後一次預校，等待明天上午實際驗證，模擬空軍機場遭炸毀時，各式戰機的油料和彈藥補給不受影響。

公路總局砸下近2億刨鋪路面，封路期間建議南下車輛由國道3號線往枋寮、墾丁、台東方向，請於林邊交流道左轉台17線通行至水底寮銜接台1線南下；從台1線往枋寮、墾丁、台東方向於新埤加油站前左轉中正路、屏118線右轉屏185線至枋寮銜接台1線南下；台1線新埤昌隆往佳冬方向，於昌隆路口轉屏131線右轉文化路，續行左轉民族路銜接台17線南下。