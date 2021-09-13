高雄小港區廠橫路宏泰街晚間路燈全暗 台電搶修中
高雄小港區廠橫路及宏泰街一帶，今晚7點多路燈全滅，高雄市工務局養工獲報派員了解，是台電開關箱跳掉。台電鳳山營運處則表示，小港巡修課派員查修，是路燈保護裝置跳脫，在晚間8點12分修復，恢復光亮。
高雄市9月以來多次傳出夜間停電事故，鳳山區11天內發生兩次，今晚小港區廠橫路、宏泰街附近則是路燈不亮。
工務局養工處派員初步了解，是台電的開關箱跳掉，請求台電檢修。台電鳳山營運處7點30分獲報，派小港巡修課查修，檢查結果是路燈開關保護裝置跳脫，已於8點12分試送電，結果良好，目前路燈已恢復點亮。
針對近日鳳山接連發生停電事故，台電鳳山營運處表示，有些開關因為老舊，因此故障率偏高，已計畫汰換並分成兩條線路，避免因串聯原因，停電時影響範圍較大。
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