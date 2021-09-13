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高雄那瑪夏「生命之橋」將通車 解決風災12年通行難題
高雄那瑪夏重要聯外道路台29線11公里處，自十二年前因八八風災毀損，因該處環境嚴峻，便道容易受落石坍方而中斷，因此，公路總局改以兩座繞道垮距的鋼構橋來替代這條瓶頸路段；這座「生命之橋」去年7月動土，預計下個月通車，屆時將解決當地長年的通行問題。
居住在那瑪夏瑪雅里的孫孟杰，在甲仙工務段擔任主辦工程司，每當族人因聯外道路台29線11公里處中斷時，對交通阻斷導致生活受影響相當有感；他說，只要道路中斷，就需借道雙連堀、錫安山的產業道路，不僅不便也對居民出入安全造成阻撓。
即使台29線11公里臨時便道完成，卻屢遭落石、崩塌而中斷，也不斷支出大量工程維護經費，因此，催生了這座名為「生命之橋」的鋼構橋；孫孟杰說，新建橋梁的設計，預估使用年限為50年，但橋樑仍會隨時間導致結構耗損，因此要不斷靠補強、養護來延長壽命。
甲仙工務段陳正偉指出，台29線11公里是通往那瑪夏道路最艱困的瓶頸點，路旁錫安山段大崩壁，屬公路總局分類難以整治的B級邊坡，不只邊坡高也易有落石；此外，臨時便道下方又有旗山溪曲流的凹面處，易受溪流沖刷受損。
陳正偉說，將北端99公尺瀰富羅橋、南端198公尺板布努瀾兩座橋梁跨距繞道的方式，連接地質相對穩定的對岸平台，以及河道受攻擊面最小的凸岸，不僅不與大自然抗衡，更能讓工程進行與通行安全能趨吉避凶。
那瑪夏代理區長孔賢傑說，那瑪夏區約3200多人，除居民通行，遊客、地方產業與觀光發展，都須仰賴高雄台29線11公里的臨時便道，但該處有錫安山段大崩壁，容易導致道路中斷，若未來新的瀰富羅橋、布努瀾橋段完工，居民就能有一條更安全、方便的路。
孔賢傑還說，新建的鋼構橋名稱，是由族人共同商討命名，下個月開通，將會由卡那卡那富族、布農族與拉阿魯哇族三族，傳統儀式來慶祝橋面開通。
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