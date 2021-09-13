幼教人員每周快篩遭批獵巫 高市衛生局發聲明回應

高雄市長陳其邁7日宣布補助全市9500名幼兒園教職員工一個月內要每周執行一次公費快篩，遭全國幼教產業工會批為「獵巫式快篩」，表示反對。高雄市衛生局表示，鑑於幼兒目前尚無柯可的疫苗可接重，且難以避免不當接觸，此措施提經專家會議討論後一致決定。

高市衛生局引用高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文建議表示，文獻統計，Delta病毒感染，幼兒期多半症狀不明顯甚至是無症狀，且目前幼兒尚無核可的COVID-19疫苗可供接種，且幼兒難以有效落實戴口罩勤洗手，在幼兒園等人口密集機構中，容易造成群聚染而形成感染窩，進而影響家庭、家族或社區，甚至造成重症或死亡風險，近期新北市疫情可為殷鑑。

衛生局表示，現在國內已出現多起案例，接種疫苗後仍發生突破性感染，幼教教職員工雖已接種1劑疫苗，仍存在被感染風險， 為降低高市幼兒園染疫，據專家會議建議於一個月內以公費提供幼教教職員工每周快篩或居家快篩試劑，本周起將陸續配發居家快篩試劑給大家自我健康監測。