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婦幼展被疑可能成防疫破口 會展業籲給公平生存權

聯合報 / 記者王昭月林巧璉／ 高雄即時報導
高雄展覽館將辦婦幼展，被議員質疑可能淪為防疫破口。圖／高市議員邱于軒提供
高雄展覽館將辦婦幼展，被議員質疑可能淪為防疫破口。圖／高市議員邱于軒提供

民間舉辦的「嬰兒與孕媽咪用品展」據稱已通過防疫計畫，預計9月17日至9月20日高雄展覽館舉行，在地市議員邱于軒及陳若翠質疑屆時逛展的都是孕婦，萬一染疫怎麼辦？批市長陳其邁「逆時中」，主辦方表示，一定會採加嚴規格辦理，希望會展業在安全管控下也能擁有公平的生存權，高雄市衛生局則表示，此案有要求修正防疫計畫，但業者尚未送覆，基本上還未通過。

新冠肺炎疫情因雙北地區陸續傳出群聚事件，且是傳染力強的Delta病毒，導致各縣市仍嚴陣以待，但由民間主辦婦幼周品展，9月起將計畫巡迴北中南舉行，台南場次9月3日已舉辦，高雄場訂9月17日，台北場原訂9月17日舉行，但因疫情延至10月。其中高雄場舉辦在即，引發議員批評，認為高雄執意要辦，市長陳其邁「逆時中」。

對此主辦單位時姓總經理表示，會展屬商業活動，他們已依防疫規範提報「防疫計畫」，每人容留空間以高於2.24平方公尺標準進行管制，此案經與國貿局開會達共識後送交防疫計畫。

他說，會展業自今年5月至今，營業額是0，零售商生意也平均掉3至5成，面臨生存交關，因考量南部疫情相對穩定，因此決定辦展，據市府建議，希望活動期間同一時段不超過1500人，另也採單一出入口，擴增走道距離，一切從嚴辦理，希望政府能在安全的基準下，給會展業公平的生存權，讓經濟活動回復常軌。

樹德科技大學休閒與觀光管理系助理教授楊志中表示，去年疫情爆發以來，會展業受到嚴重打擊，雖然疫情目前稍緩和，仍起伏不定,，因此辦理會展活動時需有更嚴格的防疫規格，現場人流管控需依照場地實際面積以科學計算設定場內容留人數,並安排工作人員嚴格進行防疫監督.，眾才能安心看展。

高雄市經發局主秘呂德育表示，主辦單位有提防疫計畫書，需經衛生局專業評估後，依照建議調整防疫計畫，活動當天的容留人數降載至1500人以下。經發局會持續與廠商溝通，也特別要求做好分流，並落實實聯制，及人員、攤位、環境的清消，同時也要維持勸導人力，注意社交距離等防疫措施。過去非疫情期間，高雄展覽館約可容納9000人參與展覽。

衛生局 陳其邁 高雄市

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