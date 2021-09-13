高雄拚疫後觀光轉型 戴資穎代言瞄準海內外市場

COVID-19疫後生活型態改變，高雄力拚觀光轉型，高市府今天指出，邀羽球球后戴資穎擔任今年高市振興觀光代言人，並以數位行銷高雄觀光，盼突破地域限制，擴及海內外目標市場。

高雄市政府觀光局去年邀請世界羽球球后戴資穎擔任高市秋冬旅遊大使，行銷亞洲新灣區及六龜溫泉等高雄觀光景點；今年再度邀請甫在東京奧運奪銀的戴資穎擔任高市振興觀光代言人，除振興經濟外，也協助行銷高雄觀光，讓高雄再被世界看見。

觀光局表示，隨著疫後生活型態改變，觀光局加強數位行銷，包括參加交通部觀光局各類線上旅展，建置數位高雄主題館，行銷高雄景點、影片與活動，盼突破地域限制，擴及海內外目標市場。

觀光局日前舉辦「高雄觀光行動論壇」，採線下實體參與及線上直播，搭配實地導覽遊程方式，邀各界學者、專家、業者參與，集思廣益，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代高雄觀光發展，提出建言與轉型思維。

知名旅行家謝哲青提出觀光社區化及國家公園化方向，疫情下重啟觀光旅遊業，可從在地生活型態，由達人帶路、在地導遊著手，展現深度文化旅遊魅力。

也有業者認為，高雄應於疫後強化發展國際旅遊，努力成為國人出國樞紐。

高雄市政府觀光局長周玲妏表示，疫後生活型態及方式改變，對觀光業衝擊大，盼論壇意見交流為產業找到解方，協助市府更精準結合業者推動高雄觀光。

觀光局指出，為期2天的高雄觀光行動論壇，已吸引破萬人次參與，顯示大家對於後疫情時代高雄觀光發展的重視。