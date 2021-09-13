茂管處禮納里遊客中心 奪Muse Design Awards銀獎

禮納里遊客中心前廣場藝術創作設計，參加美國「2021MuseDesign Awards」國際性設計競賽，在全球1170件作品中，在景觀設計(Landscape Design)類別中勇奪銀獎。

交通部觀光局茂林國家風景區管理處在2020年整建禮納里遊客中心周邊遊憩設施時，邀請在地排灣族藝術家伊誕．巴瓦瓦隆為台灣普羅旺斯禮納里遊客中心廣場設計地景藝術。作品「圓．原．源」創作概念取自原住民生命起源意涵，述說當Paiwan之子與Muse女神相遇，表達著不同族人間的文化共通處。

這件作品將禮納禮遊客中心推上國際舞台，讓世界看見台灣。在2009年莫拉克風災後，位於屏東縣瑪家鄉的禮納里部落，聚集原本瑪家鄉瑪家部落、霧台鄉好茶部落及三地門鄉大社部落等3個部落遷居至此。族人們經歷風災傷痛以及努力重建家園，作品創作以期待陪伴部落族人展開全新的生活，作為鼓勵彼此。

作品可分廣場地景藝術、停車場欄杆美化、遊客中心的兩側立柱與外觀美化。主題「圓．原．源」代表不同意涵。「同心圓」：自我認同，我存在我自在；「住民原」：在地藝文，我原鄉我氣息；「創始源」：反璞歸真，我生態我和諧，同心圓層層堆疊包覆，展現文化與生活上歸屬。

為延續未來理想，作品中選用許多耐用且可回收資源，如金屬、黃銅、磁磚等素材，即使在山區中也容易維護，不會輕易損壞，貼合原住民文化中對於自然的敬畏。

茂管處長柯建興表示，禮納里遊客中心位於屏北地區，是原住民藝術家、工藝家聚集之地，為使遊客中心更豐富多元，邀請許多藝術家與工藝家聚集同心完成，希望未來禮納里遊客中心藝術廣場能成為熱門景點及具有特殊文化意義傳承。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，踏訪山林步道體驗大自然外，希望特此殊榮能讓更多的人認識原住民的部落之美，看見原住民藝術創作的思維，同時，也能吸引遊客到訪欣賞原創藝術之美。