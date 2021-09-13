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中國漁船捕小卷釀光害 海巡：進禁限制水域就驅離

中央社 / 連江縣13日電

鎖管捕撈季到，馬祖受周邊漁船光害影響，民眾戲稱馬祖極光。近日台籍船因防颱停靠福澳港，民眾發現漁船光害來源不只中國漁船；海巡表示，台籍漁船為白黃光，與陸籍綠光船不同。

躲避璨樹颱風外圍環流，15艘掛滿集魚燈的船停靠福澳港，引起民眾好奇，也有民眾問馬祖的「海上光害」是否混合台籍船。海巡署金馬澎分署表示，15艘我國籍小卷船作業區為東引海域，依規定須距岸3海浬，燈具以白、黃光為主，每年漁業署驗船針對漁業燈火有所規範，且船隻噸位也規範集魚燈強度。

海巡署第11巡防區指揮部上校主任陳柏璋表示，台灣漁船集燈光為白色，對岸多為藍光跟綠光，對小卷較有吸引力；針對進入禁限制水域內的陸籍船海巡會立即驅離，有時陸籍三無船舶、快艇在沿岸放置章魚籠跟拖網，會採取驅離，若還是非法作業，才會帶案取締，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，取締更為謹慎與注重防疫。

陳柏璋指出，綠光是大陸漁船問題，目前針對所屬海域強化作為，馬祖海域內海巡24小時不間斷執勤巡邏，莒光或東引海域也有固定船班巡邏，莒光跟南、北竿海域近，執勤船也會協助莒光周邊海域，原則上若有緊急情況會隨時出動。

海巡署金馬澎分署表示，因大陸地區與馬祖海域近，夜間眺望海域漁船運用強力聚光燈更明顯，但漁船作業區非我國禁止水域（4000公尺）、限制水域（6000公尺）範圍內，因此海巡署第11巡防區指揮部全天候雷達監控，調度海巡艇實施防堵越界情事。

鎖管（又稱小卷、中卷、透抽）每年6至9月自大陸沿岸向台灣本島近岸洄游，因夜間趨光習性，捕撈鎖管漁船會開集魚燈吸引鎖管，靠著海底的聚光燈，吸引向光性的小卷與魚類跟著海底燈的移動入網，漁民再收網。

海巡署 馬祖 璨樹颱風

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