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高雄大雨特報 抽水機組啟抽未出現積淹水災情

中央社 / 高雄13日電

颱風「璨樹」遠離，氣象局今天發布大雨特報，指西南風等影響，中南部易有短延時強降雨。高雄岡山區上午1小時累積雨量破70毫米。高市府布設抽水機組啟抽，未發生積淹水災情。

颱風「璨樹」遠離，中央氣象局上午發布大雨特報指出，受到西南風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南部地區及台東、台中、雲林、嘉義地區有局部大雨發生的機率。

高雄氣象站資料顯示，上午岡山區1小時累積雨量逾70毫米最多，燕巢區也有將近70毫米，阿蓮、大樹、永安等區逾50毫米。水利署陸續針對岡山、阿蓮等區發布一級淹水警戒，永安區也有二級淹水警戒。

不過，根據高雄市政府統計，高雄市上午未有積淹水災情通報。設於岡山易淹區域潭底社區的抽水機組在上午啟抽，以往逢雨易淹的嘉峰路高速公路涵洞在上午也沒有出現積淹水。

此外，高雄山區也未發布土石流紅、黃色警戒，「璨樹」颱風來襲前，桃源區預防性撤離約354人，但昨天解除颱風災害應變中心一級開設後，已結束撤離陸續返家。

另外，明霸克露橋便道受損，再度導致桃源區復興、拉芙蘭、梅山3里聯外交通中斷，根據高市府原民會統計，目前3里受困人數共384人，其中復興里149人、拉芙蘭里含台電及衛生所人員100人、梅山里135人。

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段表示，預計20日前搶通涵管便道，10月再發包規劃更穩固的鋼便橋工程，供居民通行，未來將再研議更穩定安全的中期通道。

淹水 岡山 颱風

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