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印度喇嘛中秋送愛 贈家扶助學金及月餅

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
印度喇嘛「昂望嘉措」格西感念雲林家扶社工的辛勞，得知疫情募款不易，專程捐助1萬元且學金，響應台灣善的力量，。記者蔡維斌／攝影
印度喇嘛「昂望嘉措」格西感念雲林家扶社工的辛勞，得知疫情募款不易，專程捐助1萬元且學金，響應台灣善的力量，。記者蔡維斌／攝影

「喇嘛加持的月餅吃得更平安！」來自印度的喇嘛「昂望嘉措」感念雲林家扶中心社工辛苦奔波為弱勢孩子籌措註冊費，今天專程到家扶捐贈1萬元助學金，並與社工分享月餅，並也呼籲各界踴躍助學，喇嘛中秋送愛格外溫馨。

雲林家扶主任廖志文指出，「昂望嘉措」格西是印度哲蚌寺的藏傳佛教佛學博士，來台傳教8年，目前居住台中弘揚佛法，曾到台北、台南、屏東等地弘法，才知道台灣有家扶機構，是一群善心的人所組成，專門為經濟不好家庭提供物資、籌措助學金，甚至提供寄養家庭讓受虐孩子作為避風港、幫忙作心理創傷治療，令他深深感動，專程前來送愛。

昂望嘉措格西說，8年來多次往返台灣、印度，5年前曾到雲林，對家扶以一個民間組織，卻廣泛照顧幾千個弱勢家庭，完成「不可能任務」，這股善的力量，有人稱是「台灣最美麗風景」，讓他十分感動與敬佩，在中秋前夕專程到雲林家扶，與社工分享愛與關懷。

昂望嘉措格西捐贈1萬元助學金，還特別準備月餅，一一送給家扶社工，他說，家扶的社工很努力照顧需要幫助的家庭，尤其聽說因疫情捐款變少，社工更辛苦四處奔波勸募，他只入境隨俗略盡心意，為社工祈福，並希望這股帶給社會溫暖和光明的力量，能獲更多人支持。

印度喇嘛「昂望嘉措」格西入境隨俗，中秋前夕送加持過的月餅給辛苦的雲林家扶社工吃平安，並加油打氣。記者蔡維斌／攝影
印度喇嘛「昂望嘉措」格西入境隨俗，中秋前夕送加持過的月餅給辛苦的雲林家扶社工吃平安，並加油打氣。記者蔡維斌／攝影

社工 月餅 印度

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