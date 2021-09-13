高雄那瑪夏「生命之橋」完工 艱難困境不輸明霸克露橋

公路總局在高雄那瑪夏區規畫一座「生命之橋」，去年7月動土，主體工程剛完工，預計下月通車。甲仙工務段長陳正偉說，這座生命之橋與桃源區明霸客露橋處境相似，面臨高度複雜水文地質環境，施工過程要通過橋墩基礎湧水、溪水沖刷、落石等考驗，一關難過一關，命運多災多難。

生命之橋堪稱是那瑪夏門戶，前身是雙連堀明隧道，12年前在八八風災中毀損，一度興建便道，4年前0602豪雨又將便道沖毀，工程單位採取簡易通行方案供居民緊急聯外通行，之後又以貨櫃加強路基，勉強克難通行。

新建的生命之橋包含兩段，包含北端99公尺瀰富羅橋、南端198公尺板布努瀾，拆開兩段施工是為避開旗山溪溪水沖擊。

橋名由來是以當地卡那卡那富族、布農族語命名，瀰富羅在卡那卡那富族中，是天神栓綁山羊之地，與當地野生動物生態豐富相呼應。建橋經費約2億，由中央災害準備金支應。