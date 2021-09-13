快訊

直播／新北幼兒園案最新進度 指揮中心下午2時說明

全員鷹派中：日本自民黨總裁選加碼的「中國包圍網」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄那瑪夏「生命之橋」完工 艱難困境不輸明霸克露橋

聯合報 / 記者王慧瑛陳弘逸／高雄即時報導
甫新建完工的高雄那瑪夏生命之橋包含兩段，包含北端99公尺瀰富羅橋、南端198公尺板布努瀾，拆開兩段施工是為避開旗山溪溪水沖擊。記者王慧瑛／翻攝
甫新建完工的高雄那瑪夏生命之橋包含兩段，包含北端99公尺瀰富羅橋、南端198公尺板布努瀾，拆開兩段施工是為避開旗山溪溪水沖擊。記者王慧瑛／翻攝

公路總局在高雄那瑪夏區規畫一座「生命之橋」，去年7月動土，主體工程剛完工，預計下月通車。甲仙工務段長陳正偉說，這座生命之橋與桃源區明霸客露橋處境相似，面臨高度複雜水文地質環境，施工過程要通過橋墩基礎湧水、溪水沖刷、落石等考驗，一關難過一關，命運多災多難。

生命之橋堪稱是那瑪夏門戶，前身是雙連堀明隧道，12年前在八八風災中毀損，一度興建便道，4年前0602豪雨又將便道沖毀，工程單位採取簡易通行方案供居民緊急聯外通行，之後又以貨櫃加強路基，勉強克難通行。

新建的生命之橋包含兩段，包含北端99公尺瀰富羅橋、南端198公尺板布努瀾，拆開兩段施工是為避開旗山溪溪水沖擊。

橋名由來是以當地卡那卡那富族、布農族語命名，瀰富羅在卡那卡那富族中，是天神栓綁山羊之地，與當地野生動物生態豐富相呼應。建橋經費約2億，由中央災害準備金支應。

陳正偉說，高山橋梁通常具備高橋墩、大跨徑、截彎取直3大特性，但還是必須順應當地環境來設計。

甫新建完工的高雄那瑪夏生命之橋包含兩段，包含北端99公尺瀰富羅橋、南端198公尺板布努瀾，拆開兩段施工是為避開旗山溪溪水沖擊。記者王慧瑛／翻攝
甫新建完工的高雄那瑪夏生命之橋包含兩段，包含北端99公尺瀰富羅橋、南端198公尺板布努瀾，拆開兩段施工是為避開旗山溪溪水沖擊。記者王慧瑛／翻攝
甫新建完工的高雄那瑪夏生命之橋包含兩段，包含北端99公尺瀰富羅橋、南端198公尺板布努瀾，拆開兩段施工是為避開旗山溪溪水沖擊。記者王慧瑛／翻攝
甫新建完工的高雄那瑪夏生命之橋包含兩段，包含北端99公尺瀰富羅橋、南端198公尺板布努瀾，拆開兩段施工是為避開旗山溪溪水沖擊。記者王慧瑛／翻攝

卡那卡那富 那瑪夏

延伸閱讀

高雄簡易便道工程又因豪雨中斷 工務段透露流域難捉摸

南橫3里再成孤島 明霸克露橋便道明起進場搶修

再度受困！高雄桃源明霸克露斷橋便道慘遭3波土石沖毀

高雄山區零星降雨 部分道路上午解除封閉

相關新聞

高雄簡易便道工程又因豪雨中斷 工務段透露流域難捉摸

高雄明霸克露簡易便道，先前颱風因影響，基於安全考量日前預警性封閉，豈料昨天下午僅有日累積雨量近20毫米，就發生三波土石流...

高雄那瑪夏「生命之橋」完工 艱難困境不輸明霸克露橋

公路總局在高雄那瑪夏區規畫一座「生命之橋」，去年7月動土，主體工程剛完工，預計下月通車。甲仙工務段長陳正偉說，這座生命之...

高市環保局科技抓非法棄置！熱顯像空拍機巡查縮時攝影

高雄市轄區幅員廣大，近年有不肖業者為圖不法利益將廢棄物以非法棄置方式處理，棄置地點多屬人煙稀少處，或以其他手法企圖掩人耳...

印度喇嘛中秋送愛 贈家扶助學金及月餅

「喇嘛加持的月餅吃得更平安！」來自印度的喇嘛「昂望嘉措」感念雲林家扶中心社工辛苦奔波為弱勢孩子籌措註冊費，今天專程到家扶...

高雄捷運黃線明年底施工 五甲攤商憂影響生計、用水

高雄捷運黃線預計在2022年底動工，全線位於鳳山、前鎮、新興、苓雅、三民、鳥松等區域，雖距離施工仍有一年以上時間，但已引...

南橫斷橋便道搶修與天搏命 拚17日完工

高雄桃源區明霸克露橋8月7日遭玉穗溪土石流沖毀，便道8月25日緊急開放通行，怎料19天後，昨天下午不敵3波土石流襲擊，再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。