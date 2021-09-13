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高雄簡易便道工程又因豪雨中斷 工務段透露流域難捉摸

聯合報 / 記者陳弘逸王慧瑛／高雄即時報導
高雄明霸克露簡易便道昨天下午4時許，發生三波土石流，導致涵管便道120公尺遭掩埋。記者陳弘逸／攝影
高雄明霸克露簡易便道昨天下午4時許，發生三波土石流，導致涵管便道120公尺遭掩埋。記者陳弘逸／攝影

高雄明霸克露簡易便道，先前颱風因影響，基於安全考量日前預警性封閉，豈料昨天下午僅有日累積雨量近20毫米，就發生三波土石流，導致涵管便道120公尺遭土石掩埋，甲仙工務段今天清晨立即進入便道施工，接近中午時段，又因豪雨工程中斷，由於流域情形難以捉摸，基於安全考量工程人員也緊急撤退；甲仙工務段期盼，力拚在9月17日搶通。

明霸克露簡易便道昨天下午4時許，發生三波土石流，甲仙工務段初估200公尺遭掩埋，今天清晨一放晴，隨即進入便道實際測量，先前的上游清淤，與沉沙池發揮功效實際僅有120公尺遭覆蓋，今天接近中午時段，施工區又下起豪雨，工程人員只好暫時撤離。

甲仙工務段段長陳正偉說，便道周邊流域相當複雜，水文地質特殊，據先前雨量資料，發現過去幾天曾有累積雨量達30毫米卻未發生土石流，但在昨天僅有約20毫米的雨量，就引發三波土石流，顯然雨量資訊未必有絕對關係。

陳正偉坦言，若天氣允許，未有雨勢土石流再發，斷橋便道時程就能縮短，但今天接近中午，施工區有下雨，確切時程非常難預估，但也感謝老天，在預警性封閉期間發生土石流，才未造成人員傷亡。

除簡易便道持續清理、加固，另外也在勤和端簡易便道上方，利用上游土石搭建另一條墊高的修正路線，能減少土石流時爆發時的衝擊。

陳正偉透露，預計在10月過後，將規畫在現有涵管便道的周邊搭建鋼便橋；這次鋼便橋工程，也將是首次在土石流區進行，主要讓未來居民通行時間延長，也提升抗擊一般300至400毫米的溪水沖擊，但仍被土石流沖垮的心理準備。

甲仙工務段人員今天清晨立即前往高雄明霸克露簡易便道，測量導管便道遭掩埋面積。記者陳弘逸／攝影
甲仙工務段人員今天清晨立即前往高雄明霸克露簡易便道，測量導管便道遭掩埋面積。記者陳弘逸／攝影
高雄明霸克露簡易便道昨天下午4時許，發生三波土石流，導致涵管便道120公尺遭掩埋。記者陳弘逸／攝影
高雄明霸克露簡易便道昨天下午4時許，發生三波土石流，導致涵管便道120公尺遭掩埋。記者陳弘逸／攝影
高雄明霸克露簡易便道昨天下午4時許，發生三波土石流，導致涵管便道120公尺遭掩埋。記者陳弘逸／攝影
高雄明霸克露簡易便道昨天下午4時許，發生三波土石流，導致涵管便道120公尺遭掩埋。記者陳弘逸／攝影
高雄明霸克露簡易便道昨天下午4時許，發生三波土石流，導致涵管便道120公尺遭掩埋。記者陳弘逸／攝影
高雄明霸克露簡易便道昨天下午4時許，發生三波土石流，導致涵管便道120公尺遭掩埋。記者陳弘逸／攝影

土石流 雨量 豪雨

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