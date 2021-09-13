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高雄捷運黃線明年底施工 五甲攤商憂影響生計、用水
高雄捷運黃線預計在2022年底動工，全線位於鳳山、前鎮、新興、苓雅、三民、鳥松等區域，雖距離施工仍有一年以上時間，但已引起五甲馬祖港橋攤商的擔憂，擔心施工期間會影響用水與生意。對此高雄市捷運局表示，未來黃線以「潛盾工法」（隧道）施工地下穿越，黃線隧道線形將向下調降1.5公尺，增加施工安全距離，不影響媽祖港橋。
高雄市議員林智鴻接獲五甲攤商陳情，五甲媽祖港橋攤販場攤商共同陳情指出，擔心未來捷運黃線工程施作，會影響現有用水、攤商生計、周邊交通及動線，也提出對捷運黃線站出口位置等相關疑慮。五甲媽祖港橋攤販場主委張聰林表示，很多攤商都是好幾代共同經營，生意攸關全家人的民生經濟。林智鴻今上午召集攤商代表、市府捷運局、交通局等局處共同協商。
捷運局表示，目前黃線仍在規畫階段，預計2022年底發包動工。如鄰近住戶商家在施工影響期間，依規定可申請營業稅、房屋稅減免及地價稅調減。
林智鴻表示，捷運黃線是鳳山陸運的新命脈，更是大高雄未來整體運輸網絡的重要建置。交通工程要兼顧市民權益，針對攤商各項疑慮，他也要求各單位盡速擬定未來施工周遭交維計畫，施工需避開既有水路管線，保障攤商權益。
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