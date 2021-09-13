明霸克露橋便道又遭沖毀200公尺 桃源3里384人受困

明霸克露橋便道昨天再遭土石流掩埋約200公尺，桃源3里再成孤島，約384人受困。施工單位預計20日前搶通涵管便道，但當地水文地質不穩，如何建構中期穩定通道，研議中。

高雄桃源區復興、拉芙蘭、梅山3里聯外道路明霸克露橋，8月大雨部分橋面遭沖毀，造成3里成孤島，8月25日涵管便道搶通後，日前因璨樹颱風預警性封閉，不料昨天再遭土石沖毀約200公尺，聯外交通再次中斷，3里約384人受困。

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段表示，8月7日豪雨造成玉穗溪上游山坡地約有1100萬立方公尺崩積土，已達飽和含水量的崩積土即形成土石流，順著玉穗溪水沖刷而下；搶通涵管便道過程即多次遭土石流沖毀，便道抗災能力有限。

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段表示，經過1個月觀察發現，玉穗溪土石流無預警下沖與降雨量無明顯直接關聯，曾經發生玉穗溪上游無雨，卻仍有土石流無預警下沖情形，對施工人員造成了相當大的危害風險。

甲仙工務段指出，此次璨樹颱風雖只為當地帶來些許雨量，仍發生大量土石流，是預期中的災害，因此施工單位採預警性封路，土石流發生時，無任何人員傷亡。

甲仙工務段表示，便道受損長度不算太長，預計涵管便道可在20日前完成，讓居民恢復通行，另10月將再發包規劃更穩固的鋼便橋工程。

不過甲仙工務段指出，玉穗溪上游粗估至少有逾800萬立方公尺的崩積土尚未沖刷至玉穗溪口，水文地質相當不穩定，如何在不斷遭土石流攻擊的沖積扇環境，建構出一條相對安全穩定的中期通道，目前施工單位與顧問公司仍研議中，以尋求對環境最適切的韌性工程。