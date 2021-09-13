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金門普發5千元紓困金第2波入帳 近8萬人受惠

中央社 / 金門縣13日電

金門縣政府表示，紓困金新台幣5000元第2波作業今天入帳，近8萬名縣民受惠。對此，多數縣民開心多了1筆收入，表示不無小補，可用來繳交一些費用；但也有人覺得無感。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來衝擊，金門縣政府8月底宣布，普發每名縣民5000元紓困金，自9月1日至9月30日止受理申請，盼幫助縣民渡過難關，減輕疫情負擔。

縣政府表示，已有9萬多名民眾以紙本、郵寄或線上提出申請，結算這階段匯款人數將近8萬人可領到5000元紓困現金，今天發放到指定金融帳戶。

不少縣民得知紓困金今天入帳，早上起床就立刻以手機查看網路銀行是否進帳，或是銀行郵局上班後趕緊去刷存摺。

看到5000元入帳，鄭姓小姐說，很開心，錢雖不多，但「加減用」。邱媽媽表示，要用孩子的紓困金繳交才藝課學費。金門大學周姓研究生指出，要用來付房租。唐太太說，其實很無感，但會去採購民生用品。

金門縣政府規定，紓困金須轉入本人帳戶，若遭凍結或警示戶等特殊帳戶無法匯款時，將以個案方式辦理。

金沙鎮一對王姓兄弟因紓困金無法匯入各自帳戶，改一起轉入父親戶頭。兩兄弟說，出門在外流浪多年，無法奉養老人家，因帳戶被凍結，就轉到父親帳戶，給父親一點生活費。

金門縣政府8月24日公告紓困金發放作業要點，凡民國110年7月20日設籍金門縣者，以及取得居留證的外籍及中國籍配偶共14萬366人，可申請紓困金。首波紓困金以曾申請縣府補助津貼的4類縣民為對象，已於8月31日完成核發，3萬3848人受惠。

縣政府指出，截至今天第2波撥款作業，累計完成人數已超過11萬人，第3波紓困金預計在27日前發放。紓困金將於30日截止申請，逾期不受理。

金門 疫情 郵局

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