高市環保局科技抓非法棄置！熱顯像空拍機巡查縮時攝影

高雄市轄區幅員廣大，近年有不肖業者為圖不法利益將廢棄物以非法棄置方式處理，棄置地點多屬人煙稀少處，或以其他手法企圖掩人耳目，手法狡猾不利查察。環保局祭出科技手段輔助稽查，掌握棄置時間、地點及相關影像，或聯合多方進行查察，與業者諜對諜。

高雄市環保局表示，統計近來履遭棄置廢棄物樣態，多為廢木材、廢塑膠、廢油等。分析原因多為這些類廢棄物處理費用過高、去化管道受阻，致使產源為節省營運成本，勾結行為人，有時更假藉合法之名，行棄置之實。棄置地點多選擇偏遠地區，利用夜間或假日棄置，所以無法立即發現行為人，都須報請檢調單位成立專案小組，長期監聽及跟監循線追查。

環保局說，會利用無人飛行載具(UAV)監看廠商，勾稽分析網路申報數據，過濾申報異常廠商，成立專案稽查，以降低產源勾結非法業者。

今年高雄市環保局聯合南區督察大隊、保七及橋頭地檢署，破獲某行為人於鳥松區山區「棄置營建混合廢棄物」及「夜間特殊手法引燃」造成空汙案件。這名行為人未領有廢棄物清除清運處理許可文件，擅自收受營建混合廢棄物，且未經土地所有人同意，棄置於鳥松山區一處隱密山林間。這裡人煙稀少，平常沒有人跡且人車不易前往，入口甚至設置畜牧場告示牌，犯案使用多輛車並變造車牌掩人耳目，還利用特殊手法於夜間引燃，導致鳥松區棕櫚社區、鳥松國中屢傳民眾陳情異味。

環保局說，這個棄置區位於山區人煙稀少處，有樹林遮蔽，不利查察。稽查人員是透過熱顯像空拍機於空中巡查，掌握可疑熱點，並於鄰近道路及疑似棄置區旁設置縮時攝影、CCTV等方式稽查，掌握棄置、燃燒頻率及時段後，通報橋頭地檢署、環保署南區督察大隊及保七警察，在清晨進行埋伏，才一舉查獲該行為人非法棄置營建混合廢棄物並進行露天燃燒案件。