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南橫斷橋便道搶修與天搏命 拚17日完工
高雄桃源區明霸克露橋8月7日遭玉穗溪土石流沖毀，便道8月25日緊急開放通行，怎料19天後，昨天下午不敵3波土石流襲擊，再度遭淹沒，加上南橫東段因工程進行暫無法通行，東西段都行不通。工程人員今天到便道勘查，山區又下雨，機具趕緊又撤離避災，甲仙工務段長陳正偉說，若天候允許明天將進場搶修，拚17日搶通便道，預計10月啟動鋼便橋工程，算是短期提升對策，拚明年4月汛期來臨前完工。
斷橋處地質、水文格外複雜，施工人員進入工區宛如進戰場，如何提升工程抗洪能力，後續橋梁工程是否大改線，需要更多細膩評估。
公路總局三工處主任工程司王慶雄說，玉穗溪上游據估算尚有超過800萬立方以上崩積土尚未沖刷至玉穗溪口，在玉穗溪口龐大沖積扇上，不斷持續受土石流攻擊致災環境中，建構出一條相對安全穩定的中期通道是高度艱困挑戰，施工單位與學者、顧問公司持續研議，以順天應人方式，尋求對環境最適切的韌性工程。
當地地質、水文複雜，搶修工程棘手，陳正偉說，該地區搶修方式僅能從現有軟弱沖積扇中，推平鋪築出一條河床便道供民眾民生需求通行，讓復興、拉芙蘭、梅山等3里居民能從宛如孤島環境緊急聯外通行。
根據高雄市政府原民會統計，桃源區3里目前受困人數有384人，包含復興里149人、拉芙蘭里100人（含台電3人、衛生所醫師1人）、梅山里135人。
陳正偉說，高山工程最大困境是克服多變的天候考驗，經一個月觀察，該環境特性是玉穗溪土石流無預警下沖與降雨量無明顯關聯性，當地曾發生玉穗溪上游沒下雨，仍有土石流無預警下沖情形，對施工人員造成巨大危害風險。此次璨樹颱風只為當地帶來些許雨量仍發生土石流，這是預期中會發生的災害，施工單位在颱風來襲前採預警性封路，發生土石流災害時，幸未釀人員傷亡。
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