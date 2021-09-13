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高雄計程車服務評鑑 防疫措施也是評分重點

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
圖／本報資料照片
圖／本報資料照片

由高雄市政府交通局舉辦計程車服務品質評鑑，今年首度將防疫措施納入評鑑。因疫情期間，許多民眾不敢外出，或者外出時不敢選擇大眾運輸與計程車等運具，交通局今年特地將運將的防疫狀況也加入評比，供民眾選擇搭乘時參考。

評鑑將由秘密客進行乘車調查，以實際搭乘車輛、觀察駕駛服務情形，再組成專家訪視小組到各車隊營業場所進行調查，檢視各家車隊的營運狀況與管理方式。

交通局表示，今年評鑑期間適逢疫情持續變化，防疫措施列為觀察重點，另外也對業者所屬計程車車輛外觀及內部、駕駛人服務、派遣中心服務、營運制度與資安保障、駕駛人管理與福利、乘客服務與營運改善等多個項目進行調查評分，藉此瞭解各項內容實施成效，提供民眾更安全及舒適的計程車運輸服務環境。

交通局表示，計程車扮演著城市形象重要角色，今年評鑑計畫委由交通專業顧問公司三維工程顧問公司承辦，評鑑對象無線電台及衛星派遣車隊共計19家車隊。

計程車 疫情 運將

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