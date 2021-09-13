屏東原鄉幸福巴士 瑪家、三地門鄉啟動6輛無障礙小黃

為改善偏鄉交通環境，公路總局、屏東縣府、民間企業協力推動屏東原鄉幸福小黃公車，在三地門鄉、瑪家鄉通車，共有6輛無障礙計程車往返鄉內各村與市區醫院，讓交通接駁更便利，讓長者安心就醫、外出採買，幸福小黃公車，聘用在地族人，增加就業機會。

屏東縣府指出，配合公路總局推動公路公共運輸計畫，縣府攜手中央及當地公所推動偏鄉「幸福巴士」政策，公所雇用在地青年接送鄉內長者或幼童就醫就學。交通部2020年底公告修正「汽車運輸業管理規則」後，在偏原鄉地區，可由縣府輔導在地社團、個人成立市區客運業或由在地公所自行營運，在地公所也可徵求當地社會團體、個人協助，大幅提升公共運輸提供彈性。

交旅處指出，將屏東市推行小黃公車經驗，瑪家鄉、三地門鄉參考縣府小黃公車模式後，公開徵求，由皇冠計程車隊承接營運，由車隊輔導當地青年考照，提供接駁服務。

三地門鄉幸福小黃司機劉明德是三地村人，他說，先前在外地工作，回到部落擔任幸福小黃司機，特別有意義，回鄉工作。

三地門鄉韓明導是身障者，他說，平常到都會區看病，要提前2到3天預定車子，才能到醫院就醫，有了幸福小黃後，不用煩惱就醫困擾。

交旅處指出，三地門鄉幸福巴士從2017年起，以1輛中型巴士行駛3條路線，提供居民洽公、就學需求，在疫情影響，去年仍服務超過2萬人次；瑪家鄉幸福巴士從2018年以就學路線為核心，每天營運2班次往返於瑪家鄉公所與內埔國小間，學期期間每月平均載客達800人次。

交旅處指出，因鄉民反映市區就醫、採買需求，經公路總局及縣府輔導提案後，獲公路總局補助，兩鄉共新增4條幸福小黃路線，可至屏東基督教醫院、寶建醫院等市區醫院，並以6輛無障礙計程車服務長者及行動不便客群。

交旅處表示，三地門、瑪家幸福小黃票價與屏東市小黃公車相同，搭乘一次10元，持敬老卡、博愛卡及博愛陪伴卡免費，詳細資訊可至縣府交通旅遊處-便民服務-幸福巴士查詢(https://www.pthg.gov.tw/traffic/cp.aspx?n=9D3677C51F666E24)。