南橫3里再成孤島 明霸克露橋便道明起進場搶修

高雄桃源區明霸克露橋8月7日遭玉穗溪土石流沖毀，便道8月25日緊急開放通行，怎料19天後，昨天下午不敵3波土石流襲擊，再度遭淹沒，加上南橫東段因工程進行暫無法通行，東西段都行不通。工程人員今早到便道勘查，預計明天進場搶修。公路總局甲仙工務段預計10月啟動鋼便橋工程，算是短期提升對策，拚明年4月汛期來臨前完工。

斷橋處地質、水文格外複雜，施工人員進入工區宛如進戰場，如何提升工程抗洪能力，後續橋梁工程是否大改線，仍要更多細膩評估。

公路總局三工處主任工程司王慶雄說，玉穗溪上游據估算尚有超過800立方以上崩積土尚未沖刷至玉穗溪口，在玉穗溪口龐大沖積扇上，不斷持續受土石流攻擊致災環境中，建構出一條相對安全穩定的中期通道是高度艱困挑戰，施工單位與學者，顧問公司持續研議，以順天應人方式，尋求對環境最適切的韌性工程。

甲仙工務段長陳正偉回顧說，8月7日大雨玉穗溪上游降下2200毫米超大豪雨，是繼98年莫拉克風災之後，單一最大的降雨量事件。此次災害造成玉穗溪上游山坡地約有1100萬立方崩積土，已達飽和含水量的崩積土形成土石流，順著玉穗溪水陡峭的山勢而下，8月7日水災事件估約有200萬立方已沖洩而下，形成長約1.1公里沖積扇，玉穗溪口河床因此淤高約25公尺以上。

當地地質、水文複雜，搶修工程棘手，陳正偉說，該地區搶修方式僅能從現有軟弱沖積扇中，推平鋪築出一條河床便道供民眾民生需求通行，讓復興、拉芙蘭、梅山等3里居民能從宛如孤島環境緊急聯外通行。

陳正偉回顧便道施作過程，他說，8月9日起以怪手就地取材方式，將土石篩洗墊鋪於河床，終在8月25日完成，開放民眾在特定時段採管制方式通行，現地如有下雨等引發土石流風險，施工機械人員要立即撤退，便道隨即封阻，管制所有車輛通行。

陳正偉說，在便道施工17天期間，曾有10天發生土石流，多次將已完成的路段再沖毀，施工人員與時間賽跑，搏命搶修，採隨沖毀隨修補方式處理。