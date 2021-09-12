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高雄桃源荖濃溪上游形成堰塞湖 勤和里103人撤離
高雄桃源明霸克露橋簡易便道今天下午3度發生土石流，導致便道約200公尺遭覆蓋除便道受損，勤和端的撒拉阿塢橋也因上游形成堰塞水塘，危急通行安全。甲仙工務段今天下午橋面實施預警性封閉，另六龜警分局桃源分駐所也協助住在潛勢危險區的38戶共103人，暫時撤至永久屋避難。
甲仙工務段指出，台20線90.5公里至91公里的撒拉阿塢橋，受璨樹颱風影響，造成布唐布納斯溪土石流衝入荖濃溪，導致荖濃溪水土石堵塞，造成上游堰塞水塘。
工務段緊急通知桃源區公所協助廣播請勿靠近荖濃溪流域，也於傍晚6時許，將撒拉阿塢橋實施預警性封閉，預計明天上午7時開放通車。六龜警分局桃源分駐所也隨即派員前往管制道路，並協助潛勢危險區的住戶撤離。
今天下午約38戶共103人，暫時前往約海拔800公尺的勤和平台永久屋，據了解，昨天受颱風影響，於下午5時30分執行第一次撤離，今天上午解除，豈料，今天下午又因土石流，再度撤離前往永久屋。
桃源勤和里長曾志旭說，以往只要汛期期間，潛勢危險區有風險，就會立即撤離附近住戶，過去已有多次撤離經驗，居民也都大致配合，今天也因明霸克露便道的上游有形成堰塞湖，擔心土石流影響，才再度撤離居民。
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