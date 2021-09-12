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南橫東西段都行不通 高雄桃源區3里再成孤島這次焦慮感下降

聯合報 / 記者陳弘逸王慧瑛／高雄即時報導
高雄桃源區明霸克露橋斷橋涵管便道今天遭3波土石流沖毀，昨天下午便道已提前關閉通行，所幸沒釀成更大危害。本報資料照片
高雄桃源區明霸克露橋斷橋涵管便道今天遭3波土石流沖毀，昨天下午便道已提前關閉通行，所幸沒釀成更大危害。本報資料照片

高雄桃源區明霸克露橋斷橋涵管便道再度遭土石流沖毀，約200公尺被淹沒，其餘700公尺結構尚完好，公路總局甲仙工務段說，預計14日可進場，預計20日前搶通，南橫東段道路目前正做工程，最快要16日才能開放通行，等於東西段道路都行不通，桃源區復興、拉芙蘭、梅山等3里384名居民再度受困孤島。

桃源區長謝英雄說，今天下午2點左右桃源山區有間歇性大雨，整體雨勢不大，這次聯外道路中斷不像8月7日那次來得突然，璨樹颱風來襲前，已通知老弱婦孺、洗腎患者、孕婦等先撤離下山，留山區384名居民家中有足夠生活物資，食材、瓦斯等至少可撐2周。

復興里謝姓居民說，比起8月7日明霸克露橋遭沖垮，當下完全沒心理準備，居民來不及準備足夠物資，加上橋斷後，山區一度停水、停電，網路也中斷，居民焦慮感高，這次電力供應穩定，居民不像上次那麼慌亂。

今天下午發生土石流後，三個里里長第一時間透過簡訊、社群軟體向居民告知便道遭土石淹沒消息。謝姓居民說，土石流再次吞沒聯外道路，這次族人大多有心理準備，住斷橋另一端桃源國中學生也向學校借遠距上課要用的平板，暫時在家學習不成問題。

居民也不免憂心，若便道本月底無法搶通，一旦又要從南橫東部道路緊急通行，將增加進出時間及成本，不是長久之計，期待便道能盡快搶通。

桃源區梅山里長呂江玉英指出，昨晚山區幾乎沒有雨，今天下午才下起雨，雨勢不算大，玉穗溪還是爆發土石流，老天爺的考驗愈來愈難預測，里民情緒大多平靜，沒有上次的不安。

呂江玉英也說，這次居民有提前作防颱準備，桃源區衛生所所長邱孟肇也在前天上山進駐拉芙蘭里，守護居民健康，也備足慢性病用藥，雖然形同「孤島」，但至少有一定安全感。

邱孟肇聽聞颱風來襲，9月10日便開車載著充足藥品前往拉芙蘭里駐點。他說，颱風來襲前有提醒里長，重症居民或需要到醫院回診者應及早下山。邱觀察，此次多數病患已提前下山依親，留山區居民都也有所準備，心理狀態比上次平穩。

南橫公路東段道路目前仍有多處工程在施工，預計最快本月16日才有機會開放緊急通行。本報資料照片
南橫公路東段道路目前仍有多處工程在施工，預計最快本月16日才有機會開放緊急通行。本報資料照片
高雄桃源區明霸克露橋斷橋涵管便道今天遭3波土石流沖毀，昨天下午便道已提前關閉通行，所幸沒釀成更大危害。本報資料照片
高雄桃源區明霸克露橋斷橋涵管便道今天遭3波土石流沖毀，昨天下午便道已提前關閉通行，所幸沒釀成更大危害。本報資料照片
高雄桃源區明霸克露橋斷橋涵管便道今天遭3波土石流沖毀，昨天下午便道已提前關閉通行，所幸沒釀成更大危害。本報資料照片
高雄桃源區明霸克露橋斷橋涵管便道今天遭3波土石流沖毀，昨天下午便道已提前關閉通行，所幸沒釀成更大危害。本報資料照片
南橫公路東段道路目前仍有多處工程在施工，預計最快本月16日才有機會開放緊急通行。本報資料照片
南橫公路東段道路目前仍有多處工程在施工，預計最快本月16日才有機會開放緊急通行。本報資料照片
高雄桃源區明霸克露橋斷橋涵管便道今天遭3波土石流沖毀，昨天下午便道已提前關閉通行，所幸沒釀成更大危害。本報資料照片
高雄桃源區明霸克露橋斷橋涵管便道今天遭3波土石流沖毀，昨天下午便道已提前關閉通行，所幸沒釀成更大危害。本報資料照片
高雄桃源區復興等3里、384名居民家中，在颱風來襲前備妥足夠生活物資，食材、瓦斯等至少可撐2周。圖／讀者提供
高雄桃源區復興等3里、384名居民家中，在颱風來襲前備妥足夠生活物資，食材、瓦斯等至少可撐2周。圖／讀者提供
高雄桃源區衛生所所長邱孟肇聽聞颱風來襲，9月10日便開車載著充足藥品前往拉芙蘭里駐點。本報資料照片
高雄桃源區衛生所所長邱孟肇聽聞颱風來襲，9月10日便開車載著充足藥品前往拉芙蘭里駐點。本報資料照片
高雄桃源區衛生所所長邱孟肇聽聞颱風來襲，9月10日便開車載著充足藥品前往拉芙蘭里駐點。本報資料照片
高雄桃源區衛生所所長邱孟肇聽聞颱風來襲，9月10日便開車載著充足藥品前往拉芙蘭里駐點。本報資料照片

土石流 璨樹颱風 南橫

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