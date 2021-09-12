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用紙張創作海洋世界 高雄紙藝家鹽埕獨立書店展出

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
杜清祥的紙雕創作，打破以往方正的紙雕形式，改以弧線方式進行組構，依循時間序列將動作分解，使得靜態作品看起來有動態的效果。記者陳弘逸／攝影
杜清祥的紙雕創作，打破以往方正的紙雕形式，改以弧線方式進行組構，依循時間序列將動作分解，使得靜態作品看起來有動態的效果。記者陳弘逸／攝影

57歲紙藝家杜清祥，年輕時就讀軍校藝術系，畢業後於陸軍服務，也曾到馬祖、桃園等地，直到1997年退伍。退伍後，憑藉對藝術的熱忱，重拾藝術創作，原先主攻平面油畫、水彩，為了讓創作更多元，開始嘗試將作品立體化，之後更跨足紙雕創作。

擁有多年創作基礎的杜清祥，很快就上手紙雕藝術，作品也在2000年首度被邀請到高雄市立中正文化中心展出，之後還到宜蘭傳藝中心、美術館等30處展出。

杜清祥的紙雕創作，打破以往方正的紙雕形式，改以弧線方式進行組構，依循時間序列將動作分解，使得靜態作品看起來有動態的效果；並適當留白，或許留白會讓人感覺美中不足，但整體連貫來看，彷彿能感受到眼前魚群飛躍栩栩如生的模樣，反映出他在創作上的巧思。

杜清祥說，把那些視為瑕疵或缺點的部分保留在作品中，也是自身創作的一大風格，且所有作品幾乎都用一張紙來完成。此外，為了讓觀賞者能更貼近他的創作概念，會適時運用數理美學同歩說明，解構並簡化形態，如此觀者在欣賞作品的同時也能理解創作靈感的源起。

近期杜清祥以海洋生物為主題製作貝殼、魟魚、美人魚等紙藝作品，於高雄鹽埕一間獨立書店展出。書店企劃馬羽嫻說，書店初衷即希望邀請在地創作者展出，杜清祥本身是創作者也是美術老師，在高雄深耕多年，作品與書店風格契合，讓喜愛創作類書籍的讀者，在店內有實體作品可以與讀者交流分享，彼此激盪出更有意思的創作思維。

「紙上曼波」展於8月20日開展至9月21日，之後計畫將移至雲林官邸兒童館展出。歡迎有興趣的民眾可以踴躍前往觀賞。

杜清祥以海洋生物為主題製作貝殼、魟魚、美人魚等紙藝作品，於高雄鹽埕一間獨立書店展出。記者陳弘逸／攝影
杜清祥以海洋生物為主題製作貝殼、魟魚、美人魚等紙藝作品，於高雄鹽埕一間獨立書店展出。記者陳弘逸／攝影
57歲紙藝家杜清祥，為了讓觀賞者能更貼近他的創作概念，會適時運用數理美學同歩說明，解構並簡化形態。記者陳弘逸／攝影
57歲紙藝家杜清祥，為了讓觀賞者能更貼近他的創作概念，會適時運用數理美學同歩說明，解構並簡化形態。記者陳弘逸／攝影
杜清祥的紙雕創作，打破以往方正的紙雕形式，改以弧線方式進行組構，依循時間序列將動作分解，使得靜態作品看起來有動態的效果。記者陳弘逸／攝影
杜清祥的紙雕創作，打破以往方正的紙雕形式，改以弧線方式進行組構，依循時間序列將動作分解，使得靜態作品看起來有動態的效果。記者陳弘逸／攝影
57歲紙藝家杜清祥，為了讓觀賞者能更貼近他的創作概念，會適時運用數理美學同歩說明，解構並簡化形態。記者陳弘逸／攝影
57歲紙藝家杜清祥，為了讓觀賞者能更貼近他的創作概念，會適時運用數理美學同歩說明，解構並簡化形態。記者陳弘逸／攝影
57歲紙藝家杜清祥，為了讓觀賞者能更貼近他的創作概念，會適時運用數理美學同歩說明，解構並簡化形態。記者陳弘逸／攝影
57歲紙藝家杜清祥，為了讓觀賞者能更貼近他的創作概念，會適時運用數理美學同歩說明，解構並簡化形態。記者陳弘逸／攝影
57歲紙藝家杜清祥，為了讓觀賞者能更貼近他的創作概念，會適時運用數理美學同歩說明，解構並簡化形態。記者陳弘逸／攝影
57歲紙藝家杜清祥，為了讓觀賞者能更貼近他的創作概念，會適時運用數理美學同歩說明，解構並簡化形態。記者陳弘逸／攝影

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