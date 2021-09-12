美學設計反思海洋環境 馬祖青年淨灘能量向海致敬

前往海邊採集螺貝類的反思體悟，體現成為民進黨2021向海致敬概念酒，蔡沛原以美學設計引領反思海洋環境議題，並結合馬祖青年淨灘能量，展現對海洋的關懷，共同成就美學作品。

「去海邊採集螺貝時，東引澳口要經過約8公尺的海洋廢棄物，才抵達相對乾淨的海域，而我們賴以為食的藤壺、佛手就生長在海洋垃圾旁，我覺得很衝擊，因此將海廢跟飲食生活扣連，海廢不再只是垃圾停留在地景中，反而跟我們的生活息息相關。」蔡沛原分享酒瓶上印製佛手、藤壺、花蛤作為小島的理念。

2021向海致敬概念酒瓶印上三座貝類小島，底部是馬祖湛藍海面，瓶身透出波光粼粼的大海。蔡沛原說，在地區採集螺貝類時，透過近距離觀察海洋食物在餐桌之外的樣貌，看到貝類生活在海洋環境的狀態，側視藤壺就是隆起島嶼的模樣，不僅隱喻島嶼被海廢侵佔，也藉此希望人類思考海洋生物的生存處境。

海廢是島嶼海岸線上的醜陋與困擾，為何透過海玻璃的折射讓人看到美麗？圖亞圖創意工作室有限公司蔡沛原表示，希望透過對比傳遞反諷的理念，我們的海洋第一眼看很美，但已經被人類摧殘到無法聚焦與微觀。

蔡沛原指出，當大家覺得包裝漂亮，仔細再看會發現外盒有破掉的漁網，不僅想呈現馬祖海廢有龐大比例是養殖漁業廢棄物，包裝盒中間有個洞，表面上好像是個漂亮的海水鏡面，但其實是垃圾，藉此提問，漁網捕撈到的是垃圾還是寶石？

利用概念酒設計反思海洋環境的議題，而包裝盒本身就容易成為垃圾，因此希望包裝減塑。蔡沛原說，除了灰卡外盒是易分解材質，也避免使用尼龍塑膠提袋，而緞帶也藏了尼龍成分，因此與台北紙藝公司合作，最後採用堅韌且與能被分解的紙繩為包裝，希望碰到水的話就會分解，不會因包裝成為遺留地球的垃圾。

不僅希望讓每個人都能反思海洋保護議題，也透過設計讓眾人聚焦馬祖現況生態，支持環境理念。蔡沛原指出，這支酒還協同東引在地青年眾人的力量，青年共同淨灘邊撿拾海玻璃，進而加工成藝術品隨盒附贈，因此成就整體美學作品，也透過親自彎腰撿拾千片馬祖海玻璃，一同向海致敬。