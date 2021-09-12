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脫離璨樹陸上警戒 高市應變中心降至三級開設

中央社 / 高雄12日電

颱風璨樹持續北移，雲林以南陸地已脫離警戒區域，高雄市災害應變中心中午12時調降為三級開設。高雄燕巢區上午一度颳起8級強風，但市區多無明顯風雨，山區僅零星降雨。

中央氣象局表示，璨樹颱風北移，午後降雨熱區包括雙北、北部山區、宜蘭等；雲林以南陸地已脫離陸上警戒區域。不過氣象局長鄭明典說，颱風遠離後，西南部降雨機會可能提升。

高雄市災害應變中心中午12時從一級開設，直接降為三級開設，不過市府防災整備工作仍未放鬆，副市長林欽榮今天率水利局前往大社區國道10號下方和平路與觀音湖水庫，了解相關排水改善進度，並指示盡速完成。

水利局表示，大社地區近年淹水路段有和平路、三民路及大新路，和平路今年汛期前已完成排水護岸加高並設置攔污閘，三民路與大新路則規劃於中里排水上游設置溫鼓埤滯洪池，但工程涉及都市計畫變更及私人土地徵收等，已提報中央爭取經費。

另為解決大社及仁武地區淹水問題，水利局表示，觀音湖水庫將納入整體滯洪操作計畫，規劃以觀音湖水庫分流獅龍溪過量洪水，正辦理可行性評估，並先協調台糖公司完成觀音湖水庫閘門修繕作業，因應颱風影響，7日已預先洩洪，增加蓄洪空間。

林欽榮也率工務局視察鐵路地下化綠園道工程防颱整備情形，林欽榮指示颱風後全面檢查園區內所有喬木傾倒情形並迅速扶正或運離，務必盡速讓市容恢復美觀。

璨樹颱風 水庫 林欽榮

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