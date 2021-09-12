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豐富人生！ 屏東文化志工隊獲全國績優文化志工團體獎

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府文化志工隊正式成軍3年，投入縣內各種藝文活動服務，成為屏東文化力展現重要力量，今年獲得文化部「全國績優文化志工團體獎」，志工帶領民眾導覽走讀勝利星村。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣府文化志工隊正式成軍3年，投入縣內各種藝文活動服務，成為屏東文化力展現重要力量，今年獲得文化部「全國績優文化志工團體獎」，志工帶領民眾導覽走讀勝利星村。圖／屏東縣府文化處提供

走進屏東縣立圖書館總館，看見志工們推著書車忙著整理、分類架上書籍；在勝利星村文化園區、演藝廳看常見志工帶隊導覽，熱心為觀眾服務身影，屏東縣府文化志工隊正式成軍3年，投入縣內各種藝文活動服務，成為屏東文化力展現重要力量，今年獲得文化部「全國績優文化志工團體獎」，資深志工蔡慧敏說，擔任勝利星村導覽志工，豐富人生，認識各行各業不同領域志工們，團隊一起學習成長。

屏東縣府文化處表示，文化部公布第28屆全國績優文化志工表揚名單，團體獎共5名，屏東縣名列其中，真正實踐「我志工，我驕傲」的屏東活力。

屏東縣府文化志工在2004年從原本只有屏東藝術館志工，至2018年成立文化志工隊，分為表演、展覽、圖書及園區組計4組。近三年志工人數、總服務時數、接受服務人次不斷成長，現有志工319人，總服務時數達2萬5969小時；接受服務人次92萬2936人，較前年度成長80%。 

文化志工成員各行各業，有退休人員、大學老師、醫師娘、里長，還有大學畢業的社會新鮮人，資深志工蔡慧敏橫跨園區組、表演組，還曾到圖書組支援，63歲的她加入志工行列7年，現為園區組長，她起初在勝利星村擔任導覽志工，她說，從學校護理師退休後，投入志工行列，「導覽志工挑戰最大」，文化處舉辦相關培力課程，期待把屏東的文化特色介紹給更多人。

文化志工隊中，年齡最資深的勝利星村志工，其中有來自眷村原住戶、眷二代就占20人，他們對勝利星村的過往歷史如數家珍，帶著遊客走讀導覽，也讓自己感到「回家」的溫馨。 

文化志工大隊長的馮胤銓說，夥伴們勇於付出、奉獻和不計較，成就文化志工大家庭，有歸屬感與凝聚力，志工的付出也讓屏東被看見。

文化處長吳明榮說，文化志工協助縣府推廣文化工作扮演重要一環，屏東文化場館眾多，包括屏東演藝廳、演武場、戲曲故事館、藝術館，以及全國知名的勝利星村、總圖，未來還有屏東菸葉廠、東港王船博物館等，都需要志工的參與，擴大民眾參與藝文的深度與廣度。 

屏東縣府文化志工隊正式成軍3年，投入縣內各種藝文活動服務，成為屏東文化力展現重要力量，今年獲得文化部「全國績優文化志工團體獎」，圖書志工整理協助書籍分類、上架。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣府文化志工隊正式成軍3年，投入縣內各種藝文活動服務，成為屏東文化力展現重要力量，今年獲得文化部「全國績優文化志工團體獎」，圖書志工整理協助書籍分類、上架。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣府文化志工隊正式成軍3年，投入縣內各種藝文活動服務，成為屏東文化力展現重要力量，今年獲得文化部「全國績優文化志工團體獎」，志工們引導民眾進入演藝廳座位區。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣府文化志工隊正式成軍3年，投入縣內各種藝文活動服務，成為屏東文化力展現重要力量，今年獲得文化部「全國績優文化志工團體獎」，志工們引導民眾進入演藝廳座位區。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣府文化志工隊正式成軍3年，投入縣內各種藝文活動服務，成為屏東文化力展現重要力量，今年獲得文化部「全國績優文化志工團體獎」。圖／屏東縣文化志工蔡慧敏提供
屏東縣府文化志工隊正式成軍3年，投入縣內各種藝文活動服務，成為屏東文化力展現重要力量，今年獲得文化部「全國績優文化志工團體獎」。圖／屏東縣文化志工蔡慧敏提供
屏東縣府文化志工隊正式成軍3年，投入縣內各種藝文活動服務，成為屏東文化力展現重要力量，今年獲得文化部「全國績優文化志工團體獎」。圖／屏東縣文化志工蔡慧敏提供
屏東縣府文化志工隊正式成軍3年，投入縣內各種藝文活動服務，成為屏東文化力展現重要力量，今年獲得文化部「全國績優文化志工團體獎」。圖／屏東縣文化志工蔡慧敏提供

屏東縣 文化部 藝術館

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