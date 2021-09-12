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雲林家扶助學金差點難產 他們挺身幫忙完成最後一哩路

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林家扶每學期需要募集500萬經費解決扶助學子的註冊問題。記者陳苡葳／攝影
雲林家扶每學期需要募集500萬經費解決扶助學子的註冊問題。記者陳苡葳／攝影

雲林家扶每學期需要募集500萬經費解決扶助學子的註冊問題，今年5月開始因疫情升溫影響，愛心捐款比往年減少5成，這筆助學經費也受波及，在高中職學生實體開學後一周才完全到位，主委陳燦勳形容心情「驚險萬分！」孩子們差點無法完成註冊，今天他率受助學子向伸出援手的善心單位道謝，其中已考上醫檢師的二技生陳億琦從受助者轉為幫助者，利用專業為同儕們快篩，確保大家在新學年求學之路都平安健康。

陳燦勳表示，縣內高中職學生註冊費平均6000元至8000元，大專生國立約2至3萬元，私立則需6萬元左右，這對本就困窘的受助家庭而言，是筆非同小可的經濟支出，因此家扶在每學期開學前，就得募集這筆經費。

社工督導歐厚成說，這2年因新冠肺炎疫情，確實重擊社福團體募集經費及生活物資，今年與去年相較，更下降了一半，是歷年來最艱辛的一年，高中職學生9月1日就實體開學，但經費卻還遲遲無法到位，直到8日才順利達標。

陳燦勳說，經縣長張麗善牽線社會資源，助學金的最後一哩路，終由雲林縣夜市慈愛會、虎女獅子會、竤愛基金會、香港商偉得台灣分公司、耀豐貿易及新點基金會等匯聚善款，副縣長謝淑亞今天代表發放予230位高中職生每人6000元，及240位大專生每人1萬5千元。

由於多數學生目前仍未施打COVID-19疫苗，就讀輔英科大二技二年級的醫學檢驗生物技術系陳億琦，今天除領取助學金，也穿起隔離衣、戴起護目罩等裝備為大家快篩，把專業帶進家扶。

22歲的陳億琦原想朝殯葬禮儀發展，因爸爸生病緣故下定決心攻讀醫學專業，希望幫助同受病痛之苦的人。他說，家中遭遇變故，媽媽一肩扛起他與2個妹妹的照顧責任，他盼自己能趕快為家庭分憂解勞，因此苦讀應試，如今二技還沒畢業，便已考取醫檢師資格，提早為日後職涯鋪好了路，翻轉自己命運。

雲林縣夜市慈愛會二度捐助家扶助學金100萬元。記者陳苡葳／攝影
雲林縣夜市慈愛會二度捐助家扶助學金100萬元。記者陳苡葳／攝影
雲林家扶新學期助學金的最後一哩路，其中100萬元由雲林縣夜市慈愛會捐助，理事長陳鴻榮（右）與受助學生陳億琦（中）擊肘互相打氣。記者陳苡葳／攝影
雲林家扶新學期助學金的最後一哩路，其中100萬元由雲林縣夜市慈愛會捐助，理事長陳鴻榮（右）與受助學生陳億琦（中）擊肘互相打氣。記者陳苡葳／攝影
雲林家扶新學期助學金的最後一哩路由雲林縣夜市慈愛會、虎女獅子會、竤愛基金會、香港商偉得台灣分公司、耀豐貿易及新點基金會等匯聚善款才驚險達標。記者陳苡葳／攝影
雲林家扶新學期助學金的最後一哩路由雲林縣夜市慈愛會、虎女獅子會、竤愛基金會、香港商偉得台灣分公司、耀豐貿易及新點基金會等匯聚善款才驚險達標。記者陳苡葳／攝影
輔英科大二技生陳億琦（右）今天除是受助者，他也轉為幫助者，穿起隔離衣、戴起護目罩等裝備為家扶同儕快篩，把醫檢專業帶進家扶。記者陳苡葳／攝影
輔英科大二技生陳億琦（右）今天除是受助者，他也轉為幫助者，穿起隔離衣、戴起護目罩等裝備為家扶同儕快篩，把醫檢專業帶進家扶。記者陳苡葳／攝影

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