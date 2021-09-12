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台南文資電影馬拉松徵60名民眾 1天看完20部片

中央社 / 台南12日電

2021台南市文化資產影像競賽全國巡迴影展將於25日起跑，20部入圍影片到各地播映，評選9部獲獎作品，另舉辦1場文資電影馬拉松，徵求60名民眾在1天內看完所有作品並進行票選。

台南市文化資產管理處今天宣布「2021 in台南無影藏－台南市文化資產影像競賽」全國巡迴影展將展開，9月25日在高雄文學館舉辦首場放映活動，接下來分別於10月3日在嘉義市立博物館、10月9日在台南文化中心、10月16日在台北市國立台灣博物館南門館、10月17日在台中市國立公共資訊圖書館舉行。

台南市文資處指出，今年共有20部影片入圍，5個場次的全國巡迴放映活動規劃邀請5名與談人、10名導演到場，與民眾分享對電影、文化、歷史、民俗、藝術、生活的各種想像與呈現。

文資處表示，今年首創的「文資電影馬拉松」觀影活動，將於10月30日在台南市立圖書館新總館「哇劇場」舉辦，徵求60名年滿12歲以上民眾報名參加擔任評審，於1天時間內馬拉松式看完20部入圍影片，並在觀影後投票選出「最佳觀眾票選獎」。

文資處預定於10月31日舉辦頒獎典禮，公布9部得獎作品並頒發獎座、獎金，及公布最佳觀眾票選獎。

文化資產 電影 馬拉松

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