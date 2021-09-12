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蜜棗九月開花授粉期 璨樹襲...屏東棗農憂強風吹斷枝幹

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
9月進入蜜棗的開花授粉期，屏東縣九如鄉棗農江政恩說，此時對棗樹很脆弱，強風若將枝葉折斷，就跟不上今年的產期。連忙將果園網室再加蓋上一層防風網，棗樹枝葉多點固定，避免受颱風影響。記者劉星君／攝影
9月進入蜜棗的開花授粉期，屏東縣九如鄉棗農江政恩說，此時對棗樹很脆弱，強風若將枝葉折斷，就跟不上今年的產期。連忙將果園網室再加蓋上一層防風網，棗樹枝葉多點固定，避免受颱風影響。記者劉星君／攝影

中颱璨樹來襲，屏東縣上午未有太大雨勢，但風勢有漸增加，九月也進入蜜棗的開花授粉期，九如鄉棗農江政恩說，這個時間對棗樹很脆弱，強風若將枝葉折斷，就跟不上今年的產期。他連忙將果園網室再加蓋上一層防風網，棗樹枝葉連忙多點固定，避免受颱風影響。

江政恩連忙拿著繩子將棗樹的樹枝枝葉固定，他說，棗樹現在是開花授粉期，中秋節前後颱風通常都很強，網室也加蓋一層防風網子，避免風大將枝條吹斷。

「現在是蜜棗最脆弱的時候」，江政恩說，若被風吹斷枝葉，將趕不上今年的產季。強風對授粉的花影響大，枝葉隨著風吹、摩擦，影響著果率。加上今年下半年多雨，上午大太陽，下午下大雨，也影響棗樹根系發展，枝葉生長較緩慢。

江政恩種蜜棗10年，他說，還要觀察颱風後續引發的外圍環流，加強固定枝條，防護設施都做好了，就看老天爺幫不幫忙了。

九如鄉農會總幹事龔泰文說，現階段是蓮霧、蜜棗開花期，蜜棗開始有幼果，颱風掃過後，「果實會有內傷，變成瑕疵品」，短期看不出來，等到幼果成長，蜜棗可能無法如期收成，恐出現延遲性災害。

9月進入蜜棗的開花授粉期，屏東縣九如鄉棗農江政恩說，此時對棗樹很脆弱，強風若將枝葉折斷，就跟不上今年的產期。連忙將果園網室再加蓋上一層防風網，棗樹枝葉多點固定，避免受颱風影響。記者劉星君／攝影
9月進入蜜棗的開花授粉期，屏東縣九如鄉棗農江政恩說，此時對棗樹很脆弱，強風若將枝葉折斷，就跟不上今年的產期。連忙將果園網室再加蓋上一層防風網，棗樹枝葉多點固定，避免受颱風影響。記者劉星君／攝影
9月進入蜜棗的開花授粉期，屏東縣九如鄉棗農江政恩說，此時對棗樹很脆弱，強風若將枝葉折斷，就跟不上今年的產期。連忙將果園網室再加蓋上一層防風網，棗樹枝葉多點固定，避免受颱風影響。記者劉星君／攝影
9月進入蜜棗的開花授粉期，屏東縣九如鄉棗農江政恩說，此時對棗樹很脆弱，強風若將枝葉折斷，就跟不上今年的產期。連忙將果園網室再加蓋上一層防風網，棗樹枝葉多點固定，避免受颱風影響。記者劉星君／攝影
9月進入蜜棗的開花授粉期，屏東縣九如鄉棗農江政恩說，此時對棗樹很脆弱，強風若將枝葉折斷，就跟不上今年的產期。連忙將果園網室再加蓋上一層防風網，棗樹枝葉多點固定，避免受颱風影響。記者劉星君／攝影
9月進入蜜棗的開花授粉期，屏東縣九如鄉棗農江政恩說，此時對棗樹很脆弱，強風若將枝葉折斷，就跟不上今年的產期。連忙將果園網室再加蓋上一層防風網，棗樹枝葉多點固定，避免受颱風影響。記者劉星君／攝影
9月進入蜜棗的開花授粉期，屏東縣九如鄉棗農江政恩說，此時對棗樹很脆弱，強風若將枝葉折斷，就跟不上今年的產期。連忙將果園網室再加蓋上一層防風網，棗樹枝葉多點固定，避免受颱風影響。記者劉星君／攝影
9月進入蜜棗的開花授粉期，屏東縣九如鄉棗農江政恩說，此時對棗樹很脆弱，強風若將枝葉折斷，就跟不上今年的產期。連忙將果園網室再加蓋上一層防風網，棗樹枝葉多點固定，避免受颱風影響。記者劉星君／攝影

颱風 中秋節 屏東縣

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