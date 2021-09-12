高雄資收廠弊案 議員質疑少燒事業廢棄物淪帳面減量？

高雄檢、廉單位偵辦高雄市南區資源回收廠弊案，查出回收廠洪姓技工與離職的技工張姓男子，涉嫌與環保廢棄物處理業者掛勾，長期透過竄改電腦系統方式，短報進場垃圾重量、收取回扣，據檢、廉單位統計，至少圖利6家業者上億元。時代力量高雄市議員林于凱說，市長陳其邁曾戮力宣示，高雄對外縣市事業廢棄物收受會全面減量，他曾問「是帳面減量，還是實質減量？」環保局官員信誓旦旦強調「議員放心，我們對廢棄物入場監控有信心」，結果入場監控被動手腳植入木馬程式，相當諷刺。

林于凱從政前曾在環保局當公務員，對環保局生態了解甚深。他說，這次弊案手法翻新，高雄在2019、2020年間建置「廢棄物進廠資訊管理系統」，這次不肖人士結合系統業者在系統中植入木馬，修改系統讀取的數字，造成環保局少算廢棄物重量，這樣一來，業者少付錢給環保局，可是，廢棄物可沒有少燒，空氣汙染沒有減少，業者此一做法，還可能是想「賺兩手」。

林于凱說，廢清業者與系統業者合作，在回收廠系統登記的過磅噸數動手腳，因為廢清業者每噸固定要繳3150元給環局，只要減少噸數，每輛車可少繳數千至數萬元不等金額，因為這樣偷斤減兩，業者一年就賺了上億元。

但這種事情是新聞嗎？業者笑說：行之有年。

「這件事必須追下去！」林于凱說，依據新聞披露的調查資訊，辦案人員指業者一年內透過偷斤兩方式賺上億元，若少報一噸事業廢棄物賺3000元，要賺到1億元，就是3萬噸事業廢棄物。

陳其邁去年底曾大力宣示，高雄市未來對外縣市的事業廢棄物收受一定會全面減量，與2020相比，2021年將減少4萬噸事業廢棄物，如光被偷斤兩的，帳面上就少3萬噸，不禁令人懷疑，「到底是帳面減量？還是實質減量？」

「受害最深的還是市民！」林于凱說，廠方入場監控系統被植入木馬，該由環保局收入市庫的錢沒收到，反而進了業者口袋變黃金，市民繼續吸超量廢棄物焚燒產生的汙氣，市民怎能不生氣。