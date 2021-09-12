高雄山區零星降雨 部分道路上午解除封閉

颱風璨樹來襲，高雄山區上午僅零星降雨，山區道路情況大致良好，公路總局上午解除台20線、台29線等部分路段預警性封閉，但預估午後山區恐降雨加劇，將視情況再次封閉。

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段段長陳正偉表示，因應璨樹颱風影響，昨下午已提前預警性封閉桃源區明霸克露橋便道，所幸上午巡查後狀況大致良好；不過此便道抗災能力有限，因此至今仍維持預警性封閉。

陳正偉並表示，8月7日豪雨過後，山區土質鬆軟，加上日前曾有地震，公路總局針對台20線甲仙到荖濃、台20線梅蘭明隧道路段、台29線那瑪夏到五里埔等路段，昨天晚上9時實施預警性封閉。

不過上午經保全巡查，台20線甲仙到荖濃、台20線梅蘭明隧道路段、台29線那瑪夏到五里埔等路段，目前路況良好，早上7時30分解除預警性封閉。

但陳正偉說，根據氣象情資，高雄在中午後可能會變成迎風面，屆時雨量將加劇。因此公路總局第三區養護工程處甲仙工務段預計中午12時後，針對上述路段，將視情況再次啟動預警性封閉，預計封閉時間到明天上午8時，之後再開放讓用路人通行。

陳正偉說，上午山區僅零星降雨，六龜新發里8月大雨曾淹水路段及低窪區域等，目前均無淹水，道路情況良好。另公路總局也預備機具、人力待命防範。