新創前進日本！高雄市新創業者與福岡創業中心線上交流

高雄市經發局近日邀日本福岡創新創業中心與台北t-HUB內科創新育成基地，共同舉辦「愜意下午（cozy afternoon）」線上交流活動，吸引超過35家國內新創業者參與。福岡創新創業中心也介紹到福岡創業可享有的補助與一站式服務，為有意赴日本發展的新創業者解惑。

福岡創新創業中心育成經理Yoshi Takahashi表示，福岡自2012年訂定「創新都市福岡」目標，至今已有約200家新創公司穩定營運發展，2016年更成立「福岡創新創業中心（Fukuoka Growth Next）」，吸引海外團隊，進駐的海外新創業者不僅享有租金、薪資補貼與5年免稅20%優惠，更提供免費代書、稅務代理人、律師及創業簽證一站式服務。

高雄市經發局長廖泰翔表示，高市經發局也積極與貿協合作助攻業者拓展海外商機，例如今年的越南展高雄館就創造1450萬美元商機，而日本是許多台灣新創業者邁向國際市場的首選，其中福岡更被訂為「國家戰略特區」，在法規、政策上積極營造適合新創的環境，2016年福岡市長高島宗一郎也親自來台招商，經發局也因此規畫與福岡創新創業中心舉辦交流活動，助攻台灣新創業者打開東北亞國際市場大門。

高雄市政府自2013年起陸續成立DAKUO、KO-IN等新創基地，廖泰翔表示，目前已有超過94家新創企業進駐、創造逾1100個工作機會、研發創新產品逾320件，當中包含以「手機醫生」APP創下57國下載冠軍的點子科技。另有4家日商、2家美國及1家加拿大外商，其中更有3家新創業者IPO掛牌興櫃，目前最夯的亞灣5G AIoT創新園區還提供006688專案租金補貼，「來高雄創業正對時。」

目前進駐高雄KO-IN智高點的雅匠科技執行長蔡明勳表示，雅匠專精AR/VR技術整合解決方案，透過KO-IN基地鏈結在地商圈、中小企業、國營事業創造不少商機，並透過貿協、矽谷加速器等管道積極開拓國際市場。